Номер под запретом. Adidas заблокировал выпуск формы немецкой футбольной сборной с номером 44

В компании Adidas заявили, что номер 44 на футболке сборной Германии по футболу уберут из-за шрифта. Дело в том, что цифры очень напоминают символику нацистов.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic