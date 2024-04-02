Номер под запретом. Adidas заблокировал выпуск формы немецкой футбольной сборной с номером 44

Adidas из-за нацистов запретил футбольной сборной Германии использовать 44 номер

В компании Adidas заявили, что номер 44 на футболке сборной Германии по футболу уберут из-за шрифта. Дело в том, что цифры очень напоминают символику нацистов.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В новой форме немецкой команды номер 44 похож на руну CC. Ее использовали в фашистской Германии.

"В Adidas работают люди примерно из 100 разных государств. Компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности, также мы активно проводим кампанию против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти", — пишет Sport Bild со ссылкой на представителя компании Оливера Брюггена.

По его словам, Adidas заблокирует этот номер как можно скорее.

Напомним, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы РФ от участия во всех турнирах, подконтрольных этим организациям.