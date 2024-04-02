Номер под запретом. Adidas заблокировал выпуск формы немецкой футбольной сборной с номером 44

В компании Adidas заявили, что номер 44 на футболке сборной Германии по футболу уберут из-за шрифта. Дело в том, что цифры очень напоминают символику нацистов.
В новой форме немецкой команды номер 44 похож на руну CC. Ее использовали в фашистской Германии.
"В Adidas работают люди примерно из 100 разных государств. Компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности, также мы активно проводим кампанию против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти", — пишет Sport Bild со ссылкой на представителя компании Оливера Брюггена.
По его словам, Adidas заблокирует этот номер как можно скорее.
Напомним, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы РФ от участия во всех турнирах, подконтрольных этим организациям.
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