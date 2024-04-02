Аделия Петросян высказала мнение по поводу выступления фигуриста Ильи Малинина

Российская фигуристка Аделия Петросян считает, что у Ильи Малинина дар

Российская фигуристка Аделия Петросян отреагировала с восхищением на выступления Ильи Малинина.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Я смотрела его прокат и просто не верила, что он каждый следующий прыжок выезжает и выезжает", — приводит слова фигуристки портал Sport24.

Петросян также отметила, что заходы в номере Малинина были сложные, и она удивлялась каждому элементу.

Аделия считает, что у фигуриста какой-то дар, которым он отлично умеет пользоваться.

Напомним, что Петросян - чемпионка России по фигурному катанию. Илья Малинин, американец с русскими корнями, который стал чемпионом мира.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал "восьмым чудом света" Илью Малинина.