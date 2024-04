Фигурист Алексей Тихонов считает, что тренеры по фигурному катанию никогда не перестают учиться

Алексей Тихонов, который одержал победу на чемпионате мира 2000 года в парном катании, считает, что тренеры по фигурному катанию учатся постоянно. Они узнают новое во время разговоров со своими учениками и коллегами.

