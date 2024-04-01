Фигурист Алексей Тихонов считает, что тренеры по фигурному катанию никогда не перестают учиться

Алексей Тихонов, который одержал победу на чемпионате мира 2000 года в парном катании, считает, что тренеры по фигурному катанию учатся постоянно. Они узнают новое во время разговоров со своими учениками и коллегами.
Тихонов рассказал, что тренеры каждый день, когда обучают кого-то, учатся сами и набираются опыта. Спортсмен сказал, что уже три года работает тренером, и знаний об этой профессии становится больше. Он узнает новое у своих учеников или у коллег, например, Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой. Он постоянно с ними общается и советуется.
Тихонов также рассказал, что Алексей Мишанин часто делает замечание о работе Полины Тихоновой, дочери спортсмена. И они значимы, если есть готовность пронимать и использовать на практике новые знания. Тихонов считает, что тренер — интересная профессия, но достаточно трудная.
Напомним, что в сезоне 2021/2022 Тихонов стал членом тренерского штаба Тутберидзе.
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