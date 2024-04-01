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Фигурист Алексей Тихонов считает, что тренеры по фигурному катанию никогда не перестают учиться

Тихонов считает, что тренеры по фигурному катанию постоянно учатся

Спорт

Алексей Тихонов, который одержал победу на чемпионате мира 2000 года в парном катании, считает, что тренеры по фигурному катанию учатся постоянно. Они узнают новое во время разговоров со своими учениками и коллегами.

Тихонов считает, что тренеры по фигурному катанию постоянно учатся
Фото: commons.wikimedia.org by Uwe Langer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Тихонов рассказал, что тренеры каждый день, когда обучают кого-то, учатся сами и набираются опыта. Спортсмен сказал, что уже три года работает тренером, и знаний об этой профессии становится больше. Он узнает новое у своих учеников или у коллег, например, Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой. Он постоянно с ними общается и советуется.

Тихонов также рассказал, что Алексей Мишанин часто делает замечание о работе Полины Тихоновой, дочери спортсмена. И они значимы, если есть готовность пронимать и использовать на практике новые знания. Тихонов считает, что тренер — интересная профессия, но достаточно трудная.

Напомним, что в сезоне 2021/2022 Тихонов стал членом тренерского штаба Тутберидзе.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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