Хоккейный клуб "Авангард" объявил о том, что пост главного тренера на ближайшие два года займет Сергей Звягин

Сергей Звягин займет пост главного тренера хоккейного клуба "Авангард"

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Хоккейный клуб города Омск "Авангард" объявил о том, что заключил контракт на 2 года с новым главным тренером Сергеем Звягиным. Он будет занимать этот пост до окончания сезона сезона-2025/26.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Михаил Аверин, который занимает пост председателя совета директоров клуба, заявил, что Звягин долгое время демонстрировал отличную работу на позиции тренера по вратарям. Его протеже неизменно повышали свое мастерство и приносили пользу команде. Звягин в сложный период принял командование "Авангардом" и направил все силы на победу в серии с "Локомотивом". Аверин сказал, что в Звягине сочетаются опыт, любовь к своей работе и эмоции. Это продемонстрировало клубу, что именно он должен стать главным тренером. Также председатель совета пожелал удачи новому тренеру и сказал, что клуб будет оказывать ему во всем поддержку.