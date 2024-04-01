Хоккейный клуб "Авангард" объявил о том, что пост главного тренера на ближайшие два года займет Сергей Звягин

Хоккейный клуб города Омск "Авангард" объявил о том, что заключил контракт на 2 года с новым главным тренером Сергеем Звягиным. Он будет занимать этот пост до окончания сезона сезона-2025/26.
Михаил Аверин, который занимает пост председателя совета директоров клуба, заявил, что Звягин долгое время демонстрировал отличную работу на позиции тренера по вратарям. Его протеже неизменно повышали свое мастерство и приносили пользу команде. Звягин в сложный период принял командование "Авангардом" и направил все силы на победу в серии с "Локомотивом". Аверин сказал, что в Звягине сочетаются опыт, любовь к своей работе и эмоции. Это продемонстрировало клубу, что именно он должен стать главным тренером. Также председатель совета пожелал удачи новому тренеру и сказал, что клуб будет оказывать ему во всем поддержку.
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