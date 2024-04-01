48-летний Бекхэм показал, как тренируется в спортзале

У Бекхэмов спорт всегда был одной из главных составляющих жизни. Экс-футболист 48-летний Дэвид Бекхэм после завершения карьеры постоянно тренируется и поддерживает хорошую спортивную форму. На этот раз он показал, как занимается в домашнем зале.
Спортсмен продемонстрировал у себя в блоге, как ему удаётся быть в форме с рельефным прессом. Он опубликовал кадры, на которых висит на штанге и делает подъёмы ног. Фанатов Бекхэма привлекла и его техника выполнения упражнения, и отсутствие футболки.
Чаще всего тренируется Бекхэм с супругой Викторией. Но сейчас она не занимается, из-за того, что месяц назад сломала ногу.
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