48-летний Бекхэм показал, как тренируется в спортзале

У Бекхэмов спорт всегда был одной из главных составляющих жизни. Экс-футболист 48-летний Дэвид Бекхэм после завершения карьеры постоянно тренируется и поддерживает хорошую спортивную форму. На этот раз он показал, как занимается в домашнем зале.

Фото: commons.wikimedia.org by The original uploader was Hamedog at English Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported