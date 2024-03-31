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Бестемьянова о прекращении выплаты Валиевой президентской стипендии: "Камила что, олимпийская чемпионка?"

Чемпионка ОИ Бестемьянова, говоря о лишении Валиевой президентской стипендии, напомнила о пенсионерах

1:14
Спорт

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала своё мнение относительно лишения фигуристки Камилы Валиевой президентской стипендии после того, как та была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Чемпионка ОИ Бестемьянова, говоря о лишении Валиевой президентской стипендии, напомнила о пенсионерах
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своем комментарии Бестемьянова подчеркнула, что стипендия предоставляется олимпийским чемпионам, напомнив, что Валиева не может считаться олимпийской чемпионкой после того, как у неё забрали золото Олимпиады.

Бестемьянова также утверждает, что решение о предоставлении стипендии должно было быть оставлено на усмотрение чиновников, и что в данном случае будет уместно вспомнить о российских пенсионерах, получающих гораздо меньше денег.

"Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос? Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет — лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи", — сказала Бестемьянова, которую цитирует Sport24.

В результате действий Спортивного арбитражного суда Валиева лишилась статуса олимпийской чемпионки и была исключена из состава сборной России по фигурному катанию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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