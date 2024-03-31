Бестемьянова о прекращении выплаты Валиевой президентской стипендии: "Камила что, олимпийская чемпионка?"

Чемпионка ОИ Бестемьянова, говоря о лишении Валиевой президентской стипендии, напомнила о пенсионерах

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала своё мнение относительно лишения фигуристки Камилы Валиевой президентской стипендии после того, как та была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своем комментарии Бестемьянова подчеркнула, что стипендия предоставляется олимпийским чемпионам, напомнив, что Валиева не может считаться олимпийской чемпионкой после того, как у неё забрали золото Олимпиады.

Бестемьянова также утверждает, что решение о предоставлении стипендии должно было быть оставлено на усмотрение чиновников, и что в данном случае будет уместно вспомнить о российских пенсионерах, получающих гораздо меньше денег.

"Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос? Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет — лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи", — сказала Бестемьянова, которую цитирует Sport24.

В результате действий Спортивного арбитражного суда Валиева лишилась статуса олимпийской чемпионки и была исключена из состава сборной России по фигурному катанию.