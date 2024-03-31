Евгения Медведева рассказала, на чём зарабатывает после завершения спортивной карьеры

После завершения спортивной карьеры российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что основной источник её дохода составляют реклама и фигурное катание.
Спортсменка отметила, что эти две сферы идут параллельно и делят первое место в её заработке.
Кроме того, Медведева упомянула о возможности заработка через рекламную интеграцию на YouTube.
"На первом месте — это реклама, на втором — фигурное катание. Это идет очень параллельно. Первое место делят фигурное катание и реклама. И давайте не забывать, что на YouTube есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция. Это определенный способ заработка для меня", — сказала Медведева на YouTube-канале "Несладкий бизнес".
Однако главным приоритетом для фигуристки, по её словам, остается её личностное, профессиональное и развитие как интервьюера. Она стремится активно развиваться в этих направлениях.
Евгения Медведева, которая является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России, завершила спортивную карьеру в 2023 году. С тех пор она не участвует в соревнованиях, но продолжает активную деятельность в фигурном катании, принимая участие в ледовых постановках под руководством Ильи Авербуха.
Кроме того, Евгения Медведева запустила собственный YouTube-проект под названием "БеС Комментариев", где, вероятно, делится своими мыслями, взглядами на события и интересующие её темы с подписчиками.
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