Валиева обязана докладывать ISU, когда она доступна для проверки на допинг

Валиева является единственной из российских фигуристок, которая должна сообщать ISU время проверки на допинг

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортсменка Камила Валиева является единственной фигуристкой из России, которая обязана информировать Международный союз конькобежцев (ISU) о периоде своей доступности для тестирования на допинг. Об этом пишет ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Только эта 17-летняя спортсменка включена в регистрируемый пул (RTP). Это значит, что Валиева вынуждена указывать уведомлять не только о месте своего проживания и расположения, но также указывать одночасовой временной промежуток доступности на каждый день, когда её могут протестировать на допинг.

29 января 17-летняя Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на период в четыре года за нарушение антидопинговых норм. Дисквалификация спортсменки начала действовать с 25 декабря 2021 года. Все достижения фигуристки были аннулированы на этот срок. Позже, 7 марта, имя Валиевой было снято из списка сборной России по фигурному катанию.

Kamila Valieva “Piyala” Камила Валиева