Фигуристка Базарова обратила внимание на "колоссальную разницу" в уровне российских и иностранных спортсменов на ЧМ

Фигуристка Базарова: без россиян уровень ЧМ по фигурному катанию упал в разы

1:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова выразила своё мнение о Чемпионате мира-2024 по фигурному катанию в Монреале, отметив значительное различие в уровне выступлений между российскими спортсменами и иностранными.

Фото: flickr.com by Chika Ezechi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению спортсменки, программа чемпионов мира казалась примитивной и не на том уровне, который представляется в России.

"Смотрела чемпионат мира — раньше я этого не замечала — но разница в уровне колоссальная между нашими спортсменами и иностранцами. Взять ту же Спартакиаду сильнейших, сложность программ, конкуренция — небо и земля", — сказала Базарова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Базарова отметила, что многие элементы, представленные на Чемпионате мира, являются базовыми и недостаточно сложными для современного фигурного катания.

Также она обратила внимание на недостаточно высокие оценки, которые получают спортсмены за свои выступления, несмотря на отсутствие сложных элементов в программе.

Базарова подчеркнула, что в российских соревнованиях, таких как Спартакиада сильнейших, уровень сложности программ и уровень конкуренции выше, чем на Чемпионате мира. Она отметила, что даже у юниоров в России программы более сложные и интересные, чем у чемпионов мира.

"На наших соревнованиях чемпионы мира были бы четвертыми, если даже не ниже", — подчеркнула Базарова.

Спортсменка также отметила, что уровень парного и женского одиночного катания значительно упал в сравнении с российскими соревнованиями, где есть пары с четверными элементами. Хотя Базарова признала хорошие выступления спортсменов, таких как Илья Малинин, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, она выразила недовольство уровнем представленных программ на Чемпионате мира, считая их менее интересными и сложными, чем те, что видны на российских соревнованиях.

Чемпионат мира - какими бы были россияне? / Итоги сезона в России / Эфир с Верой Базаровой