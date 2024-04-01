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Гимнастика для женщин. Какую пользу могут принести такие тренировки, а также несколько упражнений для домашней гимнастики

Женская гимнастика

3:24
Спорт

Гимнастика для женщин имеет смысл; это практика, которая использует вес тела для сопротивления и может быть адаптирована к любому уровню физической подготовки. Это также хорошая отправная точка перед тем, как заняться более интенсивными физическими упражнениями, поскольку она не требует специального оборудования и сводит к минимуму риск травм.

Женская гимнастика
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Полезна ли гимнастика для женщин?

  • Развитие мышц.
  • Потеря жира.
  • Улучшение координации.
  • Повышенная концентрация внимания.
  • Снятие стресса.
  • Повышение уверенности в себе.
  • Повышение самооценки.
  • Расширение возможностей.
  • Повышение метаболизма.
  • Профилактика травматизма.
  • Повышение функциональной силы.

А теперь перейдем к упражнениям.

1. Отжимания.

  • Поставьте руки на пол чуть шире, чем на ширине плеч.
  • Отведите ноги назад, чтобы сохранить равновесие на руках и носках.
  • Держите тело на прямой линии от головы до пяток, не позволяя бедрам провисать.
  • Согните руки в локтях и опустите грудь к полу.
  • Разогните руки в локтях и вернитесь в исходное положение.

2. Вертикальные толчки.

  • Возьмитесь за брусья прямыми руками.
  • Слегка наклонитесь вперед, держа локти прижатыми к телу.
  • Опуститесь, согнув руки в локтях, пока они не окажутся под углом 90 градусов.
  • Отжимайтесь, разгибая локти, возвращаясь в исходное положение.

3. Горизонтальная тяга.

  • Наклонитесь, опираясь руками о скамью или прочную платформу, держа гантель в другой руке.
  • Держите спину параллельно полу и задействуйте мышцы кора.
  • Подтяните вес тела к бедру, держа локоть близко к телу.
  • Снижайте вес под контролем и повторяйте.

4. Подтягивания.

  • Возьмитесь за штангу для подтягиваний ладонями от себя, чуть шире, чем на ширине плеч.
  • Висите, полностью вытянув руки.
  • Подтягивайтесь, пока подбородок не окажется над перекладиной.
  • Плавно вернитесь в исходное положение.

5. Приседания с отягощением.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, носки направлены вперед или слегка вывернуты наружу.
  • Вытяните руки прямо перед собой для равновесия.
  • Отведите бедра назад и согните ноги в коленях, чтобы опустить тело, как будто садитесь на стул.
  • Держите грудь приподнятой, а спину прямой, чтобы колени располагались над средней частью стопы.
  • Упритесь всей ногой в землю, чтобы вернуться в положение стоя.

6. Выпады.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, сохраняя прямую осанку.
  • Сделайте шаг вперед одной ногой, перенося вес тела так, чтобы пятка первой коснулась пола.
  • Опускайте тело так, чтобы переднее бедро было параллельно полу, а заднее колено находилось чуть выше пола.
  • Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение.

7. Толчки бедрами.

  • Сядьте на пол, упритесь лопатками в скамью или устойчивую поверхность.
  • Поставьте ноги ровно на пол, на расстоянии бедер друг от друга, колени согнуты.
  • Качайтесь на пятках, разводя бедра вертикально.
  • Сжимайте ягодичные мышцы ва верхней части движения для полного разгибания бедер.
  • Опустите бедра вниз, чтобы вернуться в исходное положение.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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