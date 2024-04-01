Гимнастика для женщин. Какую пользу могут принести такие тренировки, а также несколько упражнений для домашней гимнастики

Женская гимнастика

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Гимнастика для женщин имеет смысл; это практика, которая использует вес тела для сопротивления и может быть адаптирована к любому уровню физической подготовки. Это также хорошая отправная точка перед тем, как заняться более интенсивными физическими упражнениями, поскольку она не требует специального оборудования и сводит к минимуму риск травм.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Полезна ли гимнастика для женщин?

Развитие мышц.

Потеря жира.

Улучшение координации.

Повышенная концентрация внимания.

Снятие стресса.

Повышение уверенности в себе.

Повышение самооценки.

Расширение возможностей.

Повышение метаболизма.

Профилактика травматизма.

Повышение функциональной силы.

А теперь перейдем к упражнениям.

1. Отжимания.

Поставьте руки на пол чуть шире, чем на ширине плеч.

Отведите ноги назад, чтобы сохранить равновесие на руках и носках.

Держите тело на прямой линии от головы до пяток, не позволяя бедрам провисать.

Согните руки в локтях и опустите грудь к полу.

Разогните руки в локтях и вернитесь в исходное положение.

2. Вертикальные толчки.

Возьмитесь за брусья прямыми руками.

Слегка наклонитесь вперед, держа локти прижатыми к телу.

Опуститесь, согнув руки в локтях, пока они не окажутся под углом 90 градусов.

Отжимайтесь, разгибая локти, возвращаясь в исходное положение.

3. Горизонтальная тяга.

Наклонитесь, опираясь руками о скамью или прочную платформу, держа гантель в другой руке.

Держите спину параллельно полу и задействуйте мышцы кора.

Подтяните вес тела к бедру, держа локоть близко к телу.

Снижайте вес под контролем и повторяйте.

4. Подтягивания.

Возьмитесь за штангу для подтягиваний ладонями от себя, чуть шире, чем на ширине плеч.

Висите, полностью вытянув руки.

Подтягивайтесь, пока подбородок не окажется над перекладиной.

Плавно вернитесь в исходное положение.

5. Приседания с отягощением.

Встаньте, ноги на ширине бедер, носки направлены вперед или слегка вывернуты наружу.

Вытяните руки прямо перед собой для равновесия.

Отведите бедра назад и согните ноги в коленях, чтобы опустить тело, как будто садитесь на стул.

Держите грудь приподнятой, а спину прямой, чтобы колени располагались над средней частью стопы.

Упритесь всей ногой в землю, чтобы вернуться в положение стоя.

6. Выпады.

Встаньте, ноги на ширине бедер, сохраняя прямую осанку.

Сделайте шаг вперед одной ногой, перенося вес тела так, чтобы пятка первой коснулась пола.

Опускайте тело так, чтобы переднее бедро было параллельно полу, а заднее колено находилось чуть выше пола.

Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение.

7. Толчки бедрами.

Сядьте на пол, упритесь лопатками в скамью или устойчивую поверхность.

Поставьте ноги ровно на пол, на расстоянии бедер друг от друга, колени согнуты.

Качайтесь на пятках, разводя бедра вертикально.

Сжимайте ягодичные мышцы ва верхней части движения для полного разгибания бедер.

Опустите бедра вниз, чтобы вернуться в исходное положение.