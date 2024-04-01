7 упражнений для плоского живота, для выполнения которых вам понадобится только стена

7 упражнений у стены для плоского живота

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Упражнения со стенкой — отличный способ разнообразить ваши тренировки, и самое приятное, что их можно выполнять где угодно. В вашей гостиной, когда у вас есть несколько минут между заданиями или даже во время рекламной паузы, вы всегда можете выполнить несколько упражнений со стеной. Следует отметить, что "плоский живот” не обязательно означает 6 кубиков пресса. Эти упражнения будут нацелены на все ваше ядро, помогая укрепить и показать мышцы, из которых состоит ваш живот.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Планка со стенкой.

Встаньте лицом к стене.

Наклонитесь вперед и упритесь ладонями в стену на ширине плеч.

Отводите ноги назад, пока ваше тело не образует прямую линию от головы до пяток.

Убедитесь, что ваши руки находятся на одной линии с плечами.

Напрягите мышцы пресса и сохраняйте это положение.

Держите тело прямо; не позволяйте бедрам обвисать или ягодицам выпячиваться.

Смотрите прямо перед собой на стену, чтобы держать шею на одном уровне.

Для начала задержитесь в этом положении на 30 секунд.

2. Приседания у стенки с удержанием.

Встаньте спиной к стене.

Отведите ноги от стены, прижимаясь спиной к стене.

Опускайте тело вдоль стены, пока бедра не станут параллельны полу.

Ваши ноги должны быть на ширине бедер, а колени — выше лодыжек.

Прижмитесь поясницей к стене и задействуйте мышцы кора.

Держите грудь приподнятой, а плечи расслабленными.

Для начала задержитесь в этом положении на 20-30 секунд.

По мере того, как вы набираетесь сил, увеличивайте время удержания приседаний.

3. Приседания со стенкой.

Начните с того, что сядьте на пол, вытянув ноги.

Расположите ягодицы примерно на расстоянии фута от стены.

Откиньтесь назад и прижмите поясницу и бедра к стене.

Положите руки на бедра ладонями вниз.

Напрягите пресс и подтяните руки к коленям, прижимая спину и бедра к стене.

Вернитесь в исходное положение контролируемым образом. Повторить.

4. Альпинисты у стены.

Начните с положения высокой доски, опираясь руками о стену.

Держите тело на прямой линии от головы до пяток.

Подтяните правое колено к груди.

Верните правую ногу в исходное положение.

Теперь подтяните левое колено к груди.

Верните левую ногу в исходное положение.

Повторите, чередуя ноги.

5. Подтягивания ног к стене.

Начните с того, что лягте на спину на пол, прижав ягодицы вплотную к стене.

Поставьте ноги прямо к стене.

Держите руки по бокам ладонями вниз.

Медленно опустите одну ногу к земле.

Поднимите ее обратно. Повторите с другой ногой.

6. Боковые наклоны к стене.

Встаньте правым боком к стене, ноги на ширине бедер.

Поднимите правую руку и положите ладонь на стену.

Медленно наклоняйтесь влево, скользя правой рукой по стене вниз.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите с другой стороны.

7. Мостик со стенкой с разгибанием ног.

Начните с того, что лягте на спину, поставьте ступни на стену и согните колени под углом 90 градусов.

Упритесь ногами в стену и оторвите бедра от пола.

Вытяните одну ногу прямо, держа бедра приподнятыми.

Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем опустите ноги и бедра.