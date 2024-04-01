Жир будет "сгорать" еще несколько дней после тренировки. Стало известно, сколько нужно ездить на велосипеде, чтобы сбросить лишние килограммы

Тренер по сайклу рассказала, сколько нужно "накатать" на велосипеде, чтобы похудеть

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер по сайклу Юлия Караваева рассказала о плюсах езды на велосипеде.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По ее словам, катание на велосипеде — это идеальная тренировка сердечно-сосудистой системы. Благодаря велоспорту повышается выносливость человека.

Но как нужно ездить, чтобы похудеть? Тренер уверяет, что простая велопрогулка не даст особого эффекта. Для заметного похудения нужно использовать — высокоинтенсивную интервальную тренировку. Это чередование интенсивных интервалов и периодов отдыха. При правильно спланированном занятии жировые отложения "горят" не только во время, но еще и несколько дней после тренировки.

"Ориентироваться при построении тренировки нужно на пульс или ЧСС. Его максимальное значение можно рассчитать по формуле: из 220 (для женщин — из 226) отнять возраст. В интенсивный период пульс может достигать 80-90 процентов от этого значения. Величина нагрузок определяется как по ощущениям, так и по расчетам. В зависимости от ЧСС и типа занятий интенсивные интервалы могут быть от пяти секунд до двух минут", — приводит слова тренера портал "СЭ".

Караваева добавила, что после высокоинтенсивных интервалов нужно восстановиться. На это уйдет до 4 минут. Пульс в это время должен находиться в пределах 40-60 процентов от максимальной ЧСС.

Важно, что такой тип нагрузок не подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при повышенном кровяном давлении, варикозном расширении вен, травмах и повреждениях нижних конечностей.