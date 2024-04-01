Фитнес-инструктор рассказала, как правильно бегать

Тренер Бутова объяснила, как правильно заниматься бегом

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Большинство людей считает, что бегать умеют все, ведь это так просто. На самом деле в этом виде спорта есть масса тонкостей. О том, как правильно бегать, рассказала фитнес-инструктор Светлана Бутова.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Правильная постановка ног — один из важных моментов в беге. Новички часто начинают бегать, не освоив технику. Когда вы переносите вес тела с одной ноги на другую во время бега, нельзя бегать только на носках и приземляться только на пятку.

"Нужно становиться на переднюю часть стопы, а только потом опускать пятку. Причем внутренний край стопы и большой палец при этом немного приподняты. Сначала поверхности касается подушечка стопы, потом пятка и остальные части", — убеждает тренер, слова которого приводит портал "СЭ".

Дыхание во время бега должно быть диафрагмальным и ритмичным. Это позволяет снизить фактор утомления мышц, которые участвуют в процессе дыхания. Также лучше дышать через нос, особенно новичкам. Так воздух будет согреваться, очищаться и увлажняться.

На пробежке не нужно опускать или запрокидывать голову. Лучше сохранять ее естественное положение.