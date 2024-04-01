Тренер назвал плюсы регулярных приседаний

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Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз

1:20
Спорт

Приседания — упражнение, которое создает нагрузку на большую группу мышц, и его можно делать почти в любом месте. Мышцы, которые работают во время приседаний: квадрицепс; большая, малая и средняя ягодичная мышца; двуглавая мышца бедра; приводящая мышца; сгибатели бедра и икры.

Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Фото: dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Phuchung Nguyen

"Если вы занимаетесь самостоятельно, у вас нет возможности использовать инструктаж или стартовую тренировку с тренером в клубе и нет ограничений по здоровью, я бы рекомендовал начать с видео с техникой упражнения", — приводит портал "СЭ" слова тренера Александра Карпова.

По его словам, руководствуясь правилом "от простого к сложному", нужно выучить технику выполнения без отягощения. Если по техническим нюансам нареканий нет, выполнять упражнение можно с маленьким весом и постепенно его увеличивать. Во время приседаний работает большая группа мышц, благодаря этому тело человека потребляет много энергии, а следовательно, сжигается большое количество калорий.

Исследования, проведенные Гарвардской медицинской школой, показывают, что человек весом 70 килограммов может сжечь примерно 220-230 килокалорий, качественно выполняя 30-минутные силовые упражнения, например, такие как приседания. То есть, если заниматься регулярно, вы всегда будете в хорошей форме.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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