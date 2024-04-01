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О пользе йоги рассказала тренер Александра Чуркина

Тренер Чуркина рассказала, чем полезна йога

1:13
Спорт

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина назвала плюсы занятий йогой.

Тренер Чуркина рассказала, чем полезна йога
Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С каждым годом этот вид практик, древнейшее учение, становится все более популярным в современном обществе. Йогу практикуют на коврике у себя дома, в спортивных залах и даже в индийском храме.

Эксперты считают, что полезны для организма те занятия, которые приносят удовольствие, и те, где есть внимательный и подготовленный преподаватель.

Йога, по словам тренера, полезна для мужчин, женщин и детей, если правильно выполнять упражнения. Благодаря ей улучшается гибкость, координация, и силы становится больше. Это особенно полезно для мужчин, которые регулярно занимаются спортом.

По словам Чуркиной, которые приводит портал "СЭ", регулярная практика может также снизить уровень стресса и улучшить психическое благополучие.

Йога включает в себя дыхательные техники и медитативные практики, которые помогают управлять эмоциями, уменьшить стресс и тревогу.

Йога полезна и для детей тем, что она помогает улучшить концентрацию и память. Это положительно сказывается на учебном процессе. Ребята, практикующие йогу, часто лучше фокусируются в школе на уроках.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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