О пользе йоги рассказала тренер Александра Чуркина

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина назвала плюсы занятий йогой.
С каждым годом этот вид практик, древнейшее учение, становится все более популярным в современном обществе. Йогу практикуют на коврике у себя дома, в спортивных залах и даже в индийском храме.
Эксперты считают, что полезны для организма те занятия, которые приносят удовольствие, и те, где есть внимательный и подготовленный преподаватель.
Йога, по словам тренера, полезна для мужчин, женщин и детей, если правильно выполнять упражнения. Благодаря ей улучшается гибкость, координация, и силы становится больше. Это особенно полезно для мужчин, которые регулярно занимаются спортом.
По словам Чуркиной, которые приводит портал "СЭ", регулярная практика может также снизить уровень стресса и улучшить психическое благополучие.
Йога включает в себя дыхательные техники и медитативные практики, которые помогают управлять эмоциями, уменьшить стресс и тревогу.
Йога полезна и для детей тем, что она помогает улучшить концентрацию и память. Это положительно сказывается на учебном процессе. Ребята, практикующие йогу, часто лучше фокусируются в школе на уроках.
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