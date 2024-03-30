Тренер Шевченко рассказала об упражнении "Сотня" из пилатеса для красивой талии

Упражнение "Сотня" из пилатеса сейчас активно используют во всех направлениях фитнеса. Тренер Дарья Шевченко рассказала, почему его стоит включить в свои тренировки.
По словам инструктора по спорту, когда выполняешь "Сотню", задействуется широкий спектр мышц, причем акцент направлен на пресс. Еще и возможна кардионагрузка при правильной технике.
При выполнении нужно, чтобы вы синхронизировали дыхание с движением, и одновременно показали силу и плавность.
Портал "Чемпионат" пишет, что "Сотня" заставляет работать прямую, поперечную и косые мышцы живота.
Сначала сделайте разминку и подготовьте коврик. Затем лягте на спину. Потом нужно поднять ноги и согнуть их в коленях так, чтобы голени и лодыжки стали параллельны полу, а в тазобедренном суставе образовывался прямой угол. Руки при этом вытянуты вдоль туловища. Вдохните, а на выдохе поднимите голову, опустите подбородок и, используя мышцы живота, оторвите верхнюю часть позвоночника от пола до основания лопаток.
Далее оттягивайте плечи от ушей. Взгляд направьте на живот. В этом положении сделайте вдох. Выдохните и активируйте мышцы пресса, выпрямите руки и ноги. Вытяните ноги в диагональ. Ваши ноги должны быть настолько низко, насколько это возможно без "тряски". После вытяните руки вперёд на уровне плеч параллельно поверхности пола. Удерживайте эту позицию.
Сделайте пять коротких вдохов и пять коротких выдохов. При этом двигайте руками вверх и вниз: пять движений — на вдох и пять — на выдох. Обязательно держите плечи и шею расслабленными. Сделайте 10 полных дыхательных циклов, каждый из которых состоит из пяти коротких вдохов и пяти коротких выдохов.
В конце держите позвоночник согнутым и подтяните колени к груди. Обхватите колени руками и опуститесь на пол. Сделайте глубокий вдох и выдох.
Противопоказания к упражнению: беременность, травмы шеи или поясницы.
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