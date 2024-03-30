Тренер Шевченко рассказала об упражнении "Сотня" из пилатеса для красивой талии

Упражнение "Сотня" из пилатеса поможет добиться красивой талии и плоского живота

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнение "Сотня" из пилатеса сейчас активно используют во всех направлениях фитнеса. Тренер Дарья Шевченко рассказала, почему его стоит включить в свои тренировки.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам инструктора по спорту, когда выполняешь "Сотню", задействуется широкий спектр мышц, причем акцент направлен на пресс. Еще и возможна кардионагрузка при правильной технике.

При выполнении нужно, чтобы вы синхронизировали дыхание с движением, и одновременно показали силу и плавность.

Портал "Чемпионат" пишет, что "Сотня" заставляет работать прямую, поперечную и косые мышцы живота.

Сначала сделайте разминку и подготовьте коврик. Затем лягте на спину. Потом нужно поднять ноги и согнуть их в коленях так, чтобы голени и лодыжки стали параллельны полу, а в тазобедренном суставе образовывался прямой угол. Руки при этом вытянуты вдоль туловища. Вдохните, а на выдохе поднимите голову, опустите подбородок и, используя мышцы живота, оторвите верхнюю часть позвоночника от пола до основания лопаток.

Далее оттягивайте плечи от ушей. Взгляд направьте на живот. В этом положении сделайте вдох. Выдохните и активируйте мышцы пресса, выпрямите руки и ноги. Вытяните ноги в диагональ. Ваши ноги должны быть настолько низко, насколько это возможно без "тряски". После вытяните руки вперёд на уровне плеч параллельно поверхности пола. Удерживайте эту позицию.

Сделайте пять коротких вдохов и пять коротких выдохов. При этом двигайте руками вверх и вниз: пять движений — на вдох и пять — на выдох. Обязательно держите плечи и шею расслабленными. Сделайте 10 полных дыхательных циклов, каждый из которых состоит из пяти коротких вдохов и пяти коротких выдохов.

В конце держите позвоночник согнутым и подтяните колени к груди. Обхватите колени руками и опуститесь на пол. Сделайте глубокий вдох и выдох.

Противопоказания к упражнению: беременность, травмы шеи или поясницы.