Гонщик Феттель заявил, что раздумывает о возвращении в Формулу-1

Гонщик Феттель: Я думаю о возвращении в Формулу

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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил о том, что думает по поводу возвращения в Формулу-1.

Фото: wikimapia by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По его словам, он знает, что в Формуле-1 проводится 24 гонки, и думает о том, как хотел бы организовать своё время при возвращении.

"Иногда ребёнок говорит мне, что не надо никуда возвращаться, ведь тогда я буду часто отсутствовать. Может быть, моё настроение изменится, но сейчас всё идёт хорошо", — приводит портал "Чемпионат" слова гонщика.

Феттель также заявил, что нет плохого в том, что в его жизни есть и другие интересы.