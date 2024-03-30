Гонщик Феттель заявил, что раздумывает о возвращении в Формулу-1

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил о том, что думает по поводу возвращения в Формулу-1.
По его словам, он знает, что в Формуле-1 проводится 24 гонки, и думает о том, как хотел бы организовать своё время при возвращении.
"Иногда ребёнок говорит мне, что не надо никуда возвращаться, ведь тогда я буду часто отсутствовать. Может быть, моё настроение изменится, но сейчас всё идёт хорошо", — приводит портал "Чемпионат" слова гонщика.
Феттель также заявил, что нет плохого в том, что в его жизни есть и другие интересы.
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