Тарасову возмутили слова Томаса Баха о российских атлетах: "Непорядочно и безобразно!"

Тренер Тарасова назвала условия МОК для российских атлетов "безобразнейшими и оскорбительными"

Тренер Татьяна Тарасова выразила своё недовольство заявлениями президента МОК Томаса Баха относительно участия России и Украины на Олимпийских играх.

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Тренер отметила, что условия, предлагаемые для участия спортсменов из этих стран, являются несправедливыми, непорядочными и безобразными.

Тарасова подчеркнула, что спортсмены из России украшали Олимпийские игры на протяжении многих лет и не заслуживают такого отношения к себе.

Тарасова также выразила своё недопонимание по поводу действий МОК и недоумение, по какой причине была поднята угроза отстранения от Олимпийских игр для российских спортсменов.

Тренер настаивает на том, что условия должны быть одинаковыми для всех участников, и не видит обоснования для дискриминации спортсменов из определённых стран.

"Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно! Условия для участия должны быть одинаковые для всех", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Российские спортсмены ни в чём не провинились, чтобы их так унижать и отказывать в допуске на Олимпиаду, добавила Тарасова.