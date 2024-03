Тарасову возмутили слова Томаса Баха о российских атлетах: "Непорядочно и безобразно!"

Тренер Татьяна Тарасова выразила своё недовольство заявлениями президента МОК Томаса Баха относительно участия России и Украины на Олимпийских играх.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International