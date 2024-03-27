Гладилин объяснил, благодаря чему Грузия вышла на Евро-2024

Тренер Гладилин уверен, что выход Грузии на Евро-2024 — это заслуга тренера Вилли Саньоля

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший тренер футбольного клуба "Спартак" Москва Валерий Гладилин отметил, что успех сборной Грузии в отборе на чемпионат Европы 2024 года в Германии стал результатом работы французского тренера Вилли Саньоля.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Гладилин подчеркнул, что за время работы Саньоля грузинская команда значительно улучшилась и стала более конкурентоспособной. Формульно тренер выразил свою радость за сборную Грузии и признал эту квалификацию значительной победой для страны.

Он отметил важную роль тренерского штаба, возглавляемого Саньолем, и поддержку грузинской федерации футбола, которая оказывала помощь тренеру в течение трех лет, несмотря на трудности.

"Саньоль смог создать боеспособную команду, обыгравшую довольно сильного соперника — Грецию. Я очень рад за грузин, что они смогли отобраться на чемпионат Европы", — сказал Гладилин, которого цитирует Газета.Ru.

В итоге финального отборочного матча 26 марта, Грузия победила Грецию в серии пенальти после ничейного результата в основное и дополнительное время. Финальная часть чемпионата Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, где 24 сборные сыграют в групповом этапе. Сборной Грузии предстоит сыграть с Португалией, Чехией и Турцией на турнире.

Сборная Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу