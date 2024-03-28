Хью Джекман вновь вернулся к усиленным тренировкам из-за съемок

Летом 2024-го года состоится премьера "Дэдпула и Росомахи", для съёмок в которой австралийский актер Хью Джекман снова начал усиленно тренироваться.
С 2022 года он тренируется в зале почти ежедневно и соблюдает жёсткую диету. Кадры с тренировки Джекман выложил в соцсети.
По словам звезды "Росомахи", он особенно сосредоточен на наборе мышечной массы. Для этого он каждый день потребляет около восьми тысяч калорий и качается в спортзале. За полтора года актер очень заметно набрал в весе.
Некоторые пользователи Сети написали, что своим примером 55-летний актёр их замотивировал на то, чтобы начать тренироваться и изменить на 360 градусов свой образ жизни.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.