Хью Джекман вновь вернулся к усиленным тренировкам из-за съемок

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Хью Джекман показал, как тренируется перед премьерой фильма "Дэдпул 3"

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Спорт

Летом 2024-го года состоится премьера "Дэдпула и Росомахи", для съёмок в которой австралийский актер Хью Джекман снова начал усиленно тренироваться.

Хью Джекман показал, как тренируется перед премьерой фильма "Дэдпул 3"
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

С 2022 года он тренируется в зале почти ежедневно и соблюдает жёсткую диету. Кадры с тренировки Джекман выложил в соцсети.

По словам звезды "Росомахи", он особенно сосредоточен на наборе мышечной массы. Для этого он каждый день потребляет около восьми тысяч калорий и качается в спортзале. За полтора года актер очень заметно набрал в весе.

Некоторые пользователи Сети написали, что своим примером 55-летний актёр их замотивировал на то, чтобы начать тренироваться и изменить на 360 градусов свой образ жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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