Арнольд Шварценеггер показал, как делать приседания при болях в коленях

Известный актер Арнольд Шварценеггер рассказал, как делать приседания при боли в коленях.
Напомним, что звезде "Терминатора" уже исполнилось 76 лет.
Вся жизнь Арнольда Шварценеггера была связана со спортом. Он признался, что с возрастом ему стало тяжелее выполнять тренировки, поэтому совместно с физиотерапевтом Хизер Миллиган они разработали комплекс упражнений, который позволяет поддерживать физическую форму без боли и напряжения.
Актер рассказал, что в первую очередь его тренировки направлены как раз на укрепление коленей, которые стали сильно болеть.
"У меня всю жизнь были проблемы с коленями из-за всех этих приседаний, катания на лыжах, бега трусцой, подъёмов по лестницам и других подобных вещей", — признался актер.
Также он вместе с тренером продемонстрировали правильное выполнение приседаний у стены. Это упражнение будет полезно людям, страдающим от болей в коленном суставе, пишет портал "Чемпионат".
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