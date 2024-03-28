Арнольд Шварценеггер показал, как делать приседания при болях в коленях

Шварценеггер показал, как приседать при боли в коленях

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный актер Арнольд Шварценеггер рассказал, как делать приседания при боли в коленях.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, что звезде "Терминатора" уже исполнилось 76 лет.

Вся жизнь Арнольда Шварценеггера была связана со спортом. Он признался, что с возрастом ему стало тяжелее выполнять тренировки, поэтому совместно с физиотерапевтом Хизер Миллиган они разработали комплекс упражнений, который позволяет поддерживать физическую форму без боли и напряжения.

Актер рассказал, что в первую очередь его тренировки направлены как раз на укрепление коленей, которые стали сильно болеть.

"У меня всю жизнь были проблемы с коленями из-за всех этих приседаний, катания на лыжах, бега трусцой, подъёмов по лестницам и других подобных вещей", — признался актер.

Также он вместе с тренером продемонстрировали правильное выполнение приседаний у стены. Это упражнение будет полезно людям, страдающим от болей в коленном суставе, пишет портал "Чемпионат".