Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка

Спортивный датский эксперт раскрыл все плюсы планки. По его словам, достаточно делать ее ежедневно по несколько минут. Об этом пишет портал "Чемпионат".
Планка — хорошее упражнение для пресса и других мышц.
При планке человек упирается на предплечья и пальцы ног и старается держать корпус и ноги на одной прямой линии. Благодаря этому все тело бывает напряжено.
По словам экспертов, планка предотвращает боли в спине, укрепляя нижнюю часть туловища. Упражнение полезно для осанки.
Кроме того, планка ускоряет метаболизм и помогает сжигать калории. В то же время мышцы растут.
От этого упражнения есть польза и для нервной системы. Планка растягивает именно те группы мышц, которые часто напрягаются при стрессе и перенапряжении.
Также когда мы стоим в планке, растягиваются все задние группы мышц: плечи, лопатки, бёдра, икры, ступни и даже пальцы ног. Благодаря этому снижается риск травм во время тренировок.
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