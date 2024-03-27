Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка

Спортивный эксперт из Дании рассказал о всех плюсах планки

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный датский эксперт раскрыл все плюсы планки. По его словам, достаточно делать ее ежедневно по несколько минут. Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Планка — хорошее упражнение для пресса и других мышц.

При планке человек упирается на предплечья и пальцы ног и старается держать корпус и ноги на одной прямой линии. Благодаря этому все тело бывает напряжено.

По словам экспертов, планка предотвращает боли в спине, укрепляя нижнюю часть туловища. Упражнение полезно для осанки.

Кроме того, планка ускоряет метаболизм и помогает сжигать калории. В то же время мышцы растут.

От этого упражнения есть польза и для нервной системы. Планка растягивает именно те группы мышц, которые часто напрягаются при стрессе и перенапряжении.

Также когда мы стоим в планке, растягиваются все задние группы мышц: плечи, лопатки, бёдра, икры, ступни и даже пальцы ног. Благодаря этому снижается риск травм во время тренировок.