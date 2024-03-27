6 лучших упражнения высокого уровня интенсивности, которые помогут вам быстро и эффективно сбросить лишний вес

Лучшая тренировка высокой интенсивности для похудения

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Упражнения высокой интенсивности воздействуют на ваше тело усиленно и мощно в течении короткого промежутка времени. Это помогает сжигать большое количество калорий. Такая тренировка может улучшить общее состояние здоровья, ускорить метаболизм и и обеспечить большую потерю жировых клеток. Теперь приступим к самим упражнениям.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Прыжки со скакалкой.

2. Прыжковые выпады.

Начните в положении стоя, расставив ноги на расстоянии плеч, а руки свесив по соответствующим сторонам тела.

Выдвиньте одну ногу вперед на большое расстояние, затем опустите заднее колено на землю, а переднее согните под углом девяносто градусов.

Затем совершите взрывной прыжок и, находясь в воздухе, поменяйте положение ног.

Поменяйтесь сторонами и повторите.

3. Боевые удары с канатом.

Начните в удобном положении стоя, расставив ноги на расстоянии плеч и взявшись руками за концы скакалки.

Следите за тем, чтобы ваши мышцы были задействованы, колени слегка согнуты, верхняя часть тела слегка наклонена вперед, а спина прямая.

Прижмите скакалки к земле с большой силой, прежде чем вернуть их в исходное положение, и повторите.

4. Подтягивания TRX.

Расположите свое тело под тросами TRX и возьмитесь за них обеими руками.

Вытяните ноги вперед, чтобы принять положение отжимания.

Наклоняйте тело к земле, пока руки не будут полностью вытянуты.

Контролируя свое тело, верните его в исходное положение и повторите.

5. Интервальные спринты на беговой дорожке.

Начните с правильной осанки на беговой дорожке и бегайте с постоянной скоростью около тридцати секунд.

Затем вы можете остыть в течение следующих тридцати секунд, сменив темп на ходьбу или отдохнув. Повторите.

Вы также можете увеличить интенсивность, увеличив период времени.

6. Бег на месте с высоким поднятием колен.

Начните в положении стоя, расставив ноги на расстоянии бедер и вытянув обе руки перед собой.

Резким движением поднимите правое колено вверх и к груди.

Немедленно опустите правое колено обратно на землю, одновременно подтягивая левое колено к груди.

Продолжайте это движение со скоростью бега.