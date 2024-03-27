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6 лучших упражнения высокого уровня интенсивности, которые помогут вам быстро и эффективно сбросить лишний вес

Лучшая тренировка высокой интенсивности для похудения

2:24
Спорт

Упражнения высокой интенсивности воздействуют на ваше тело усиленно и мощно в течении короткого промежутка времени. Это помогает сжигать большое количество калорий. Такая тренировка может улучшить общее состояние здоровья, ускорить метаболизм и и обеспечить большую потерю жировых клеток. Теперь приступим к самим упражнениям.

Лучшая тренировка высокой интенсивности для похудения
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Прыжки со скакалкой.

2. Прыжковые выпады.

Начните в положении стоя, расставив ноги на расстоянии плеч, а руки свесив по соответствующим сторонам тела.

  • Выдвиньте одну ногу вперед на большое расстояние, затем опустите заднее колено на землю, а переднее согните под углом девяносто градусов.
  • Затем совершите взрывной прыжок и, находясь в воздухе, поменяйте положение ног.
  • Поменяйтесь сторонами и повторите.

3. Боевые удары с канатом.

  • Начните в удобном положении стоя, расставив ноги на расстоянии плеч и взявшись руками за концы скакалки.
  • Следите за тем, чтобы ваши мышцы были задействованы, колени слегка согнуты, верхняя часть тела слегка наклонена вперед, а спина прямая.
  • Прижмите скакалки к земле с большой силой, прежде чем вернуть их в исходное положение, и повторите.

4. Подтягивания TRX.

  • Расположите свое тело под тросами TRX и возьмитесь за них обеими руками.
  • Вытяните ноги вперед, чтобы принять положение отжимания.
  • Наклоняйте тело к земле, пока руки не будут полностью вытянуты.
  • Контролируя свое тело, верните его в исходное положение и повторите.

5. Интервальные спринты на беговой дорожке.

  • Начните с правильной осанки на беговой дорожке и бегайте с постоянной скоростью около тридцати секунд.
  • Затем вы можете остыть в течение следующих тридцати секунд, сменив темп на ходьбу или отдохнув. Повторите.
  • Вы также можете увеличить интенсивность, увеличив период времени.

6. Бег на месте с высоким поднятием колен.

  • Начните в положении стоя, расставив ноги на расстоянии бедер и вытянув обе руки перед собой.
  • Резким движением поднимите правое колено вверх и к груди.
  • Немедленно опустите правое колено обратно на землю, одновременно подтягивая левое колено к груди.
  • Продолжайте это движение со скоростью бега.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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