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Вячеслав Быков пока не может ответить на вопрос, присоединится ли он к СКА, если его позовут в клуб

Быков не знает, примет ли предложение СКА, если его позовут в клуб

0:54
Спорт

Вячеслав Быков, который раньше был главным тренером российской сборной по хоккею и тренером команды СКА, ответил на вопрос, согласится ли он принять приглашение, если СКА позовут обратно.

Быков не знает, примет ли предложение СКА, если его позовут в клуб
Фото: commons.wikimedia.org by Акутагава is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Быков сказал, что на данный момент не может дать конкретного ответа, так как он всегда действует по обстоятельствам. Он считает, что говорить заранее нет смысла. Нужно принимать решения, исходя из тех событий, которые преподносит жизнь.

Также Быков отметил, что нынешний тренерский состав команды СКА интересен. И тренер пожелал им удачи и успехов в работе.

Напомним вам, что впервые за 10 лет петербургская хоккейная команда СКА не прошла в полуфинал Кубка Гагарина. Она проиграла команде "Автомобилист" со счетом 1:4. На данный момент это уже третий проигрыш в серии плей-офф главного тренера команды Романа Ротенберга.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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