Алиса Двоеглазова поделилась, что испытывала страх, когда перешла в штаб тренера Этери Тутберидзе

Алиса Двоеглазова, фигуристка из команды Этери Тутберидзе поделилась своим страхов в начале сотрудничества с тренером.
Фигуристка поделилась, что когда пришла на просмотры в ноябре 2020 года, очень сильно боялась. Первая ее тренировка прошла с Сергеем Дудаковым и была не такой волнительной. Но уже на второй, когда присутствовала Этери Тутберидзе, Двоеглазова испытывала сильное волнение. Фигуристка поведала, что даже не общалась с тренером, так как знала, что она довольно строгий человек. Но со временем Тутберидзе стала для нее родной.
Двоеглазова рассказала, что фигуристы в команде Тутберидзе мотивируют в основном сами себя, так как они понимают, для чего проделывают эту работу, чего хотят добиться, а тренеры просто ведут их к цели. Но и Тутберидзе дает им мотивацию. После её замечаний появляется желание показать тренеру, как исправился. Хочется понравиться ей.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.