Алиса Двоеглазова поделилась, что испытывала страх, когда перешла в штаб тренера Этери Тутберидзе

Двоеглазова рассказала, что боялась Тутберидзе, когда перешла в ее штаб

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Алиса Двоеглазова, фигуристка из команды Этери Тутберидзе поделилась своим страхов в начале сотрудничества с тренером.

Фото: vk.com by Группа Этери Тутберидзе в ВКонтакте

Фигуристка поделилась, что когда пришла на просмотры в ноябре 2020 года, очень сильно боялась. Первая ее тренировка прошла с Сергеем Дудаковым и была не такой волнительной. Но уже на второй, когда присутствовала Этери Тутберидзе, Двоеглазова испытывала сильное волнение. Фигуристка поведала, что даже не общалась с тренером, так как знала, что она довольно строгий человек. Но со временем Тутберидзе стала для нее родной.

Двоеглазова рассказала, что фигуристы в команде Тутберидзе мотивируют в основном сами себя, так как они понимают, для чего проделывают эту работу, чего хотят добиться, а тренеры просто ведут их к цели. Но и Тутберидзе дает им мотивацию. После её замечаний появляется желание показать тренеру, как исправился. Хочется понравиться ей.