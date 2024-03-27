Олимпийский призер по гребле на каноэ заявил, что не намерен под конец карьеры выступать под нейтральным флагом

Штокалов заявил, что не будет завершать карьеру под белым флагом

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Илья Штокалов, который завоевал бронзу на Олимпиаде в 2016 году в гребле на каноэ, заявил, что после этого сезона намерен завершить карьеру.

Фото: flickr.com by Sam from Vancouver, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Российский спортсмен поделился, что сейчас тренируется для себя, и этот сезон будет для него последним. Он заявил о намерении участвовать во всех крупных российских соревнованиях.

Штокалов сказал, что вероятность участия российских гребцов в соревнованиях за рубежом есть, но это требует подписания некоторых документов, чего сам спортсмен сделать не сможет. Он заявил, что не может допустить завершения своей карьеры под нейтральным белым флагом.