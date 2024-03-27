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Олимпийский призер по гребле на каноэ заявил, что не намерен под конец карьеры выступать под нейтральным флагом

Штокалов заявил, что не будет завершать карьеру под белым флагом

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Спорт

Илья Штокалов, который завоевал бронзу на Олимпиаде в 2016 году в гребле на каноэ, заявил, что после этого сезона намерен завершить карьеру.

Штокалов заявил, что не будет завершать карьеру под белым флагом
Фото: flickr.com by Sam from Vancouver, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Российский спортсмен поделился, что сейчас тренируется для себя, и этот сезон будет для него последним. Он заявил о намерении участвовать во всех крупных российских соревнованиях.

Штокалов сказал, что вероятность участия российских гребцов в соревнованиях за рубежом есть, но это требует подписания некоторых документов, чего сам спортсмен сделать не сможет. Он заявил, что не может допустить завершения своей карьеры под нейтральным белым флагом.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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