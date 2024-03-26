На место Камилы Валиевой в сборной России не включили никакую другую фигуристку

Минспорта РФ никого не включило в состав сборной России на место Валиевой

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

По неким неизвестным причинам, Министерство спорта России решило не включать одну из запасных фигуристок в основной состав национальной команды по фигурному катанию вместо дисквалифицированной Камилы Валиевой. Об этом сообщает "РИА Новости Спорт" со ссылкой на свои источники.

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Важно отметить, что члены сборной команды России получают зарплату, помимо престижного статуса.

"Изменений относительно включения кого-либо вместо Камилы Валиевой не было", — сообщили в агентстве.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой. Срок дисквалификации начался в декабре 2021 года, все её результаты с этого периода были аннулированы. В результате российская сборная лишилась золотых медалей в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В настоящий момент Камила не имеет права участвовать в турнирах, организованных ФФККР, и, предположительно, она была исключена из состава сборной 7 марта.

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