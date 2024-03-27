Тренер Кравченко рассказала, почему полезно много ходить по лестницам

Тренер Екатерина Кравченко рассказала, что ходьба по лестнице полезна при похудении

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Ходьба — простое упражнение, положительно влияющее на наше здоровье. Однако еще полезнее ходьба по лестнице. Тренер Екатерина Кравченко рассказала, как правильно это делать, как часто можно заниматься и сколько нужно ходить для того, чтобы сбросить лишние килограммы.

Фото: Wikipedia by Andreas Tille is licensed under CC BY-SA 4.0

"Поднимайтесь по лестнице дома с первого этажа столько, сколько получается. Ходьба по лестнице — отличная прокачка выносливости. Эту тренировку можно считать интервальной, где подъём — это силовая, тяжёлая часть, а спуск — передышка", — приводит "Чемпионат" слова тренера.

В чем же польза от такой ходьбы? Дело в том, что за 30 минут можно насквозь вспотеть и потратить в два раза больше калорий, чем при обычной прогулке. Еще полезно ходить по лестнице для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ЦНС. Если взять за привычку регулярно ходить по лестницам, со временем ноги станут стройными, подтянутыми и рельефными, а ягодицы более круглыми.