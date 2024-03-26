Леонова считает, что на допуск российских фигуристов к международным турнирам "надежды мало"

Фигуристка Леонова усомнилась, что россияне примут участие в международных турнирах в нынешнем олимпийском цикле

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Фигуристка Алёна Леонова, которая стала серебряным призёром чемпионата мира по женскому одиночному катанию в 2012 году, высказала свои сомнения относительно вероятности допуска российских спортсменов на международные соревнования в текущем олимпийском цикле.

Фото: Own work by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фигуристка отметила, что уже три чемпионата мира прошли без участия российских спортсменов, и она не слишком надеется на положительное развитие событий.

Леонова высказала мнение, что, скорее всего, российских спортсменов не допустят к участию на международных стартах.

"Честно говоря, надежды мало, прогнозы неутешительные. Я больше сторонник того, что нас не допустят. Мы каждый год хотим, мы каждый год ждём, но ничего не происходит. Но опускать руки всё равно нельзя", — сказала Леонова в разговоре с "Чемпионатом".

Однако, несмотря на это, фигуристка считает, что важно не опускать руки и продолжать верить в возможность участия российской сборной. Алёна призывает продолжать подготовку и мечтать о победе.

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