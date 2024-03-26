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Тарханов рассказал, кто должен выиграть РПЛ в 2024 году: у них есть привычка и умение побеждать

Экс-тренер ЦСКА Тарханов предсказал "Зениту" чемпионство в РПЛ в 2024 году

1:17
Спорт

Экс-главный тренер ПФК ЦСКА Александр Тарханов выразил своё мнение относительно борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Экс-тренер ЦСКА Тарханов предсказал "Зениту" чемпионство в РПЛ в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам тренера, вероятнее всего, чемпионом станет "Зенит", команда с богатым опытом и умением побеждать.

Тарханов также отметил, что "Краснодар", "Спартак" и "Динамо" тоже имеют неплохие шансы на чемпионский титул, хотя они могут быть несколько скромнее, чем "Зенит".

Тарханов признал, что "Зенит" в этом сезоне показывает стабильность и успешно сохраняет свои очки.

Тем не менее, он не исключает возможность конкуренции от других команд, которые также могут присоединиться к борьбе за чемпионство. "Краснодар" явно будет бороться до конца, а "Динамо" и "Спартак" уже сблизились по результатам игр. Разница между первым и третьим местом составляет всего лишь несколько очков, что оставляет место для быстрого изменения обстановки.

В итоге Тарханов считает, что "Зенит" является наиболее вероятным претендентом на чемпионский титул, потому что команда обладает опытом и умением побеждать.

"Кто вероятнее выиграет чемпионат? "Зенит", конечно. У команды есть привычка и умение побеждать", — заключил Тарханов, которого цитирует "Евро-Футбол.Ру".

ЗЕНИТ – ДИНАМО, ОБЗОР МАТЧА | FONBET Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала, 2-й матч.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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