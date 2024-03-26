Экс-главный тренер ПФК ЦСКА Александр Тарханов выразил своё мнение относительно борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
По словам тренера, вероятнее всего, чемпионом станет "Зенит", команда с богатым опытом и умением побеждать.
Тарханов также отметил, что "Краснодар", "Спартак" и "Динамо" тоже имеют неплохие шансы на чемпионский титул, хотя они могут быть несколько скромнее, чем "Зенит".
Тарханов признал, что "Зенит" в этом сезоне показывает стабильность и успешно сохраняет свои очки.
Тем не менее, он не исключает возможность конкуренции от других команд, которые также могут присоединиться к борьбе за чемпионство. "Краснодар" явно будет бороться до конца, а "Динамо" и "Спартак" уже сблизились по результатам игр. Разница между первым и третьим местом составляет всего лишь несколько очков, что оставляет место для быстрого изменения обстановки.
В итоге Тарханов считает, что "Зенит" является наиболее вероятным претендентом на чемпионский титул, потому что команда обладает опытом и умением побеждать.
"Кто вероятнее выиграет чемпионат? "Зенит", конечно. У команды есть привычка и умение побеждать", — заключил Тарханов, которого цитирует "Евро-Футбол.Ру".
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.