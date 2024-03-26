Экс-тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову предложили возглавить национальную команду Азербайджана

Черчесову предложили возглавить футбольную сборную Азербайджана

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов — один из трех претендентов, которым якобы предложили возглавить национальную сборную Азербайджана. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Официального предложения тренеру пока не поступало, и в Федерации футбола Азербайджана еще не подтвердили интерес к его кандидатуре.

Напомним, что Станислав Саламович с 2016 по 2021 год занимал пост главного тренера сборной России. С ним российская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, который прошел в нашей стране.