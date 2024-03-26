Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов — один из трех претендентов, которым якобы предложили возглавить национальную сборную Азербайджана. Об этом сообщает портал "Чемпионат".
Официального предложения тренеру пока не поступало, и в Федерации футбола Азербайджана еще не подтвердили интерес к его кандидатуре.
Напомним, что Станислав Саламович с 2016 по 2021 год занимал пост главного тренера сборной России. С ним российская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, который прошел в нашей стране.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.