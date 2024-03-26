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Футболист Захарян рассказал, к чему никак не может привыкнуть в Испании

Футболист Захарян никак не может привыкнуть, что в Испании всё работает с перерывами

1:14
Спорт

Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян поделился своим мнением о самой странной бытовой особенности, с которой ему пришлось столкнуться в Испании.

Футболист Захарян никак не может привыкнуть, что в Испании всё работает с перерывами
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Россиянин выделил строгое соблюдение графиков и расписаний во всех сферах жизни. Футболист отметил, что даже рестораны и доставка еды работают с перерывами, что доставило ему некоторый дискомфорт после переезда из России.

Захарян признался, что было очень непривычно для него видеть, как все в Испании точно придерживаются установленных графиков.

"Самая странная вещь в Испании, к которой я ещё не привык? Для меня непривычно, что всё работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому", — сказал Захарян в беседе со Sport24.

Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в летнее межсезонье 2023 года за 13 миллионов евро. Он сыграл 32 матча в составе испанской команды в различных турнирах, включая Лигу чемпионов, где забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Полузащитник«Динамо» Арсен Захарян уже официально является членом испанского клуба «Реал Сосьедад.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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