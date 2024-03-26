Диетолог рассказала, что спортсменам для восстановления после физической активности необходимы омега-3 жирные кислоты

Специалист объяснила, какие вещества необходимы людям при занятиях спортом

1:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Наталья Круглова, которая работает диетологом, в разговоре с информационным агентством RuNews24 рассказала, что необходимо спортсменам для восстановления после физической активности.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Диетолог поделилась, что у людей, которые занимаются спортом, возрастает потребность в питательных веществах. И потребление некоторых веществ нужно индивидуально рассчитывать, опираясь на вес, рост, возраст, пол и уровень активности, которую они ведут.

Если смотреть на вещества, которые необходимы всем спортсменам, то можно сказать, что в рационе обязательно должны присутствовать:

1. Сложные углеводы. Они являются источником энергии. Их можно встретить в цельнозерновой крупе, макаронных изделиях, картофеле и других крахмалистых овощах.

2. Белки. Потребность в них велика у спортсменов с высокой силовой нагрузкой. Это вещество можно встретить в животных продуктах, бобах, орехах, семечках и другое.

3. Железо. Это вещество можно встретить в мясе птицы, печени, гречневой крупе, шпинате, гранате и свекле.

4. Кальций. Его можно встретить в молочных продуктах.

5. Витамин D. Он встречается в рыбе жирных сортов, яичном желтке и в молочной продукции.

6. Омега-3 жирные кислоты. Они нужны для восстановления после занятий спортом. Встретить их можно в рыбе, грецком орехе, чиа, в льняном масле и соевом соусе.

7. Натрий и хлор. Эти электролиты теряются, если ваша тренировка длится достаточно долго и проходит интенсивно. Чтобы восстановить эти вещества, нужно употреблять в пищу соленые продукты, мясо и рыбу.

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