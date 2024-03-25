РУСАДА не проверило Валиеву на допинг в числе других 36 фигуристов с начала года

В январе и феврале 2024 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тестирование 36 фигуристов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свою информацию.
Среди протестированных спортсменов были Дмитрий Алиев, Егор Базин, Александра Бойкова, Анна Щербакова, Анастасия Мишина, Глеб Лутфуллин и другие известные фигуристы. Некоторые из них были даже протестированы дважды — так, два раза прошли проверку Иван Букин, Арсений Федотов, Евгений Семененко и Александра Степанова.
Однако дисквалифицированная российская фигуристка Камила Валиева не проходила тестирование на допинг в начале 2024 года.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе вынес решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация Валиевой началась с декабря 2021 года, когда была обнаружена положительная допинг-проба. Результаты спортсменки за этот период были аннулированы.
В прошлом году Валиева была проверена РУСАДА на допинг дважды. Кроме того, она также подвергается допинг-тестированию Международного союза конькобежцев (ISU).
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