РУСАДА не проверило Валиеву на допинг в числе других 36 фигуристов с начала года

За начало 2024 года РУСАДА протестировало на допинг 36 фигуристов, Валиеву не проверяли

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

В январе и феврале 2024 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тестирование 36 фигуристов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свою информацию.

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Среди протестированных спортсменов были Дмитрий Алиев, Егор Базин, Александра Бойкова, Анна Щербакова, Анастасия Мишина, Глеб Лутфуллин и другие известные фигуристы. Некоторые из них были даже протестированы дважды — так, два раза прошли проверку Иван Букин, Арсений Федотов, Евгений Семененко и Александра Степанова.

Однако дисквалифицированная российская фигуристка Камила Валиева не проходила тестирование на допинг в начале 2024 года.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе вынес решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация Валиевой началась с декабря 2021 года, когда была обнаружена положительная допинг-проба. Результаты спортсменки за этот период были аннулированы.

В прошлом году Валиева была проверена РУСАДА на допинг дважды. Кроме того, она также подвергается допинг-тестированию Международного союза конькобежцев (ISU).