Клуб "Фенербахче" из Стамбула может поменять чемпионат после нападения на футболистов

После нападения на футболистов клуб "Фенербахче" из Стамбула рассматривает переход в лиги других стран. Например, в чемпионат Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции или Италии.
Дело в том, что 17 марта фанаты команды турецкой суперлиги "Трабзонспор" напали на игроков "Фенербахче" после матча 30-го тура чемпионата Турции. Причем постадавшие выиграли со счетом 2:3. Болельщикам это не понравилось и они выбежали на поле, затеяли драку не с фанатами противоборствующей команды, а прямо с футболистами.
Ранее в пресс-службе "Фенербахче" рассказали, что вопрос перехода в другую лигу обсудят на следующем заседании совета директоров 2 апреля.
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