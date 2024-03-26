Клуб "Фенербахче" из Стамбула может поменять чемпионат после нападения на футболистов

BPT: стамбульский футбольный клуб "Фенербахче" может сменить лигу из-за нападения на игроков

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После нападения на футболистов клуб "Фенербахче" из Стамбула рассматривает переход в лиги других стран. Например, в чемпионат Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции или Италии.

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Дело в том, что 17 марта фанаты команды турецкой суперлиги "Трабзонспор" напали на игроков "Фенербахче" после матча 30-го тура чемпионата Турции. Причем постадавшие выиграли со счетом 2:3. Болельщикам это не понравилось и они выбежали на поле, затеяли драку не с фанатами противоборствующей команды, а прямо с футболистами.

Ранее в пресс-службе "Фенербахче" рассказали, что вопрос перехода в другую лигу обсудят на следующем заседании совета директоров 2 апреля.