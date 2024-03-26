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Какие тренажеры в спортзале лучше использовать, чтобы сделать эффективную тренировку на пресс

Лучшие тренажеры для пресса в спортзале

2:40
Спорт

Сделать себе "шесть кубиков" на прессе — одно из самых сложных занятий, которое вы можете сделать. Вам нужно не только нарастить серьезные мышцы, но и снизить процент жира в организме до очень низкого. Но это того стоит, не только из-за внешнего вида, но и из-за основной силы и устойчивости к травмам.

Лучшие тренажеры для пресса в спортзале
Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Преимущества использования тренажера для пресса.

1) Упрощенный таргетинг.

Тренажеры для пресса позволяют вам сосредоточиться на мышцах пресса, изолируя мышцы, так что вы тренируете только пресс во время тренировки.

2) Множество вариантов.

Если вы пытаетесь задействовать мышцы нижней части живота, которые работают с бедрами, чтобы двигать ногами, для этого есть тренажер.

3) Хорошая стабилизация.

Одна вещь, с которой многие люди сталкиваются при первой тренировке пресса, — это поддержание стабильной верхней или нижней части тела.

Лучшие тренажеры для пресса.

1. Станция для подтягивания ног.

С помощью этого тренажера вы стабилизируете верхнюю часть тела, опираясь на заднюю подушку, поддерживая свой вес руками, и поднимаете ноги, используя только силу пресса (с некоторой помощью мышц бедра).

2. Валик для пресса.

В отличие от традиционных упражнений для пресса, таких как скручивания, ролик для пресса используется для раскручивания пресса, упражнения, которое по своей природе направлено против разгибания.

3. Тренажер Смита.

Упражнения на нем будут тренировать ваш пресс аналогично работе со свободными весами, но поскольку штанга закреплена на направляющей, повышается устойчивость и снижается риск травм.

4. Основной слайдер.

Тренажер core slider создан специально для того, чтобы стимулировать скручивающие движения (подтягивание коленей к груди), обеспечивая при этом максимальную поддержку верхней и нижней части тела.

5. Кабельный тренажер.

Канатные тренажеры позволяют вам поднимать или опускать вес небольшими шагами, так что вы можете медленно увеличивать сопротивление по мере развития силы.

6. Скамья для пресса.

По конструкции они очень похожи на стандартную скамью для гирь, но с одним полезным дополнением: роликами для ног, которые позволяют зафиксировать ноги на месте, чтобы вы могли опереться о скамью во время выполнения упражнений или поднятия туловища.

7. Гребной тренажер.

Каждый раз, когда вы откидываетесь назад и подтягиваете штангу к животу в конце гребка, мышцы пресса должны задействоваться для поддержания стабильности и завершения тяги.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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