Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на вторник второй недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 2. Вторник

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Этот тренинг по отжиманиям будет способствовать укреплению всей верхней части тела. Правда, не забывайте при этом добавлять в свои тренировки несколько упражнений на "подтягивание".

Фото: af.mil by United States Air Force is licensed under Creative Commons CC0 License

День 9. Отжимания.