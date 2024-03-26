Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на вторник второй недели

Этот тренинг по отжиманиям будет способствовать укреплению всей верхней части тела. Правда, не забывайте при этом добавлять в свои тренировки несколько упражнений на "подтягивание".
Фото: af.mil by United States Air Force is licensed under Creative Commons CC0 License
День 9. Отжимания.
Начните с положения на высокой доске, руки прямо под плечами, ноги вытянуты, ступни на ширине бедер.
Задействуйте кор, подтягивая копчик и подтягивая пупок к позвоночнику. Зафиксируйте латы, отводя плечи вниз и от ушей. Задействуйте ягодичные мышцы и квадрицепсы. Разведите локти в стороны, чтобы руки образовали угол 45 градусов к телу.
Посмотрите вниз, чтобы шея оставалась нейтральной, и медленно опускайте корпус, останавливаясь на высоте 10 см над полом. Держите кор задействованным на протяжении всего движения, следя за тем, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до пят.
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