В каком возрасте лучше начинать заниматься боксом и почему он так полезен для здоровья ваших детей?

В каком возрасте детям лучше начинать заниматься боксом?

Бокс и физическая активность — отличный способ уменьшить гнев и нетерпение и просто выпустить пар. Этот вид физической подготовки способствует выработке эндорфинов — гормонов хорошего настроения, которые могут предотвращать вспышки гнева и снижать тревожность. Кроме того, удары руками и спарринги оказывают психологический эффект "освобождения" — таким образом, вы устраняете свое разочарование, не позволяя ему накапливаться. А также терапевтический эффект бокса обусловлен тем, что он заставляет нас сосредоточиться на последовательности действий, что позволяет нам расслабиться.

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Ваш ребенок хочет заниматься боксом или другим видом спорта, но вы боитесь, что это плохо скажется на его успехах? Будьте уверены, что это не так. Бокс или другая физическая активность могут быть не менее полезны, чем проверка тезисов.

Специалисты в области спортивной медицины считают, что занятия боксом лучше начинать с 9 — 10 лет. Слишком раннее начало занятий может привести к отстранению ученика, поскольку бокс — это тяжелая работа и не всегда такая увлекательная, как командные виды спорта, такие как футбол или регби. Чем раньше ребенок начнет заниматься, тем больше шансов, что дисциплина, мышечная память, выносливость и полезные привычки сохранятся, но принуждение к занятию, которое ребенку не нравится, является основной причиной для полного отказа от занятий.

Польза для здоровья:

1. Сильное тело.

Бокс на самом деле представляет собой комбинацию кардио- и силовых тренировок, а также форму высокоинтенсивных интервальных тренировок.

2. Больше энергии и концентрации.

Занятия боксом настолько интенсивны, что ваше тело находится на грани выносливости. Улучшается кровообращение, что означает поступление большего количества кислорода в мозг, и вы можете лучше сосредоточиться.

3. Меньше стресса.

Вы можете забыть обо всех своих проблемах и направить негативную энергию на вымышленного врага. Кроме того, во время тренировки в вашем организме вырабатываются эндорфины и серотонин. Эти вещества помогают вам чувствовать себя счастливыми и расслабленными.

4. Укрепляет уверенность в себе.

Одна эта мысль о том, что вы можете постоять за себя придает больше уверенности ребенку. Кроме того, бокс помогает вам осознать свои пределы и то, с чем может справиться ваше тело.