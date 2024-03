В каком возрасте лучше начинать заниматься боксом и почему он так полезен для здоровья ваших детей?

Бокс и физическая активность — отличный способ уменьшить гнев и нетерпение и просто выпустить пар. Этот вид физической подготовки способствует выработке эндорфинов — гормонов хорошего настроения, которые могут предотвращать вспышки гнева и снижать тревожность. Кроме того, удары руками и спарринги оказывают психологический эффект "освобождения" — таким образом, вы устраняете свое разочарование, не позволяя ему накапливаться. А также терапевтический эффект бокса обусловлен тем, что он заставляет нас сосредоточиться на последовательности действий, что позволяет нам расслабиться.

Фото: wikimedia.org by Nightscream is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license