Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на понедельник второй недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 2. Понедельник

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Несомненно, этот тренинг позитивно повлияет на укрепление верхней части вашего тела. Но не стоит забывать выполнять и другие упражнения, например, на "подтягивание" в плановую тренировку, чтобы закрепить результат и не зависеть от одного этого тренинга.

Фото: flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

День 8. Наклон трицепса.

Начните сидя на стуле. Положите руки на край стула под ягодичными мышцами и непосредственно под плечами. Сдвиньте ягодичные мышцы вперед от стула.

Медленно опускайте корпус, сгибая его в локтях, пока руки не согнутся под углом 90 градусов. Следите за тем, чтобы плечи, локти и запястья все время оставались на одной линии друг с другом.

Оттолкнитесь тыльной стороной ладони и быстро вытяните руки, чтобы вернуться в исходное положение. Избегайте использования ног для помощи и поддержания вертикального положения.

Сделайте 15 повторений.