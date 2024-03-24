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Пилатес и йога: пять основных различий

В чём заключаются основные различия между йогой и пилатесом?

2:42
Спорт

Пилатес и йога — это два различных метода тренировки, которые имеют некоторые сходства, но также отличаются друг от друга.

В чём заключаются основные различия между йогой и пилатесом?
Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License
  1. Пилатес и йога обладают различными целями. На это обращает внимание www.championat.com. Пилатес фокусируется на развитии силы, гибкости и стабильности корпуса. Этот метод акцентирует внимание на "центре" тела, что помогает улучшить осанку и предотвратить травмы. Йога же ориентирована на гармонию между телом, умом и душой. Она предлагает комбинацию физических упражнений, дыхательных практик и медитации, способствуя физическому и эмоциональному благополучию.
  2. Методы выполнения упражнений также отличаются в пилатесе и йоге. Пилатес включает динамические движения с акцентом на правильной форме и контроле тела. Упражнения выполняются на выдохе и вдохе, с активацией глубоких мышц корпуса. В йоге же асаны (позы) выполняются в статике, задерживая позу на несколько дыхательных циклов. Важным элементом йоги является правильное дыхание, которое помогает создать гармонию между разумом и телом.
  3. Оборудование, применяемое в пилатесе и йоге, также различается. В пилатесе используются различные приспособления, такие как роллеры, мячи и ленты, а также специализированные тренажеры, например, Reformer или Cadillac. Йога обычно требует только коврика, хотя для некоторых направлений могут потребоваться дополнительные приспособления.
  4. Ещё одно отличие между пилатесом и йогой заключается в их философии и подходе. Пилатес сконцентрирован на развитии силы и гибкости, а йога ставит своей целью достижение гармонии и внутреннего равновесия. Йога также имеет множество различных направлений, каждое из которых может сосредоточиться на определенных аспектах, например, на физической силе, гибкости или расслаблении.
  5. Уровень сложности и доступность также могут отличаться в пилатесе и йоге. Пилатес подходит для широкого диапазона возрастов и физических подготовок, поэтому многие упражнения могут быть выполнены большинством людей. Некоторые практики йоги, особенно более продвинутые асаны, могут требовать большего уровня гибкости, силы и баланса.

В зависимости от ваших целей и предпочтений вы можете выбрать как пилатес, так и йогу, или комбинировать их в своей тренировочной программе. Оба метода могут быть великолепным способом поддержания физического и психического здоровья, а также достижения гармонии в вашей жизни.

ЙОГА против ПИЛАТЕСА. КУДА ПОЙТИ?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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