Карелин уверен, что россияне, отобранные к участию в ОИ-2024, непременно должны туда поехать

Чемпион ОИ Карелин призвал участвовать в Олимпиаде россиян, прошедших через дискриминационные требования

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион и сенатор Александр Карелин выразил мнение, что российским спортсменам, которые успешно прошли процесс квалификации и получили олимпийские лицензии, следует принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under public domain

Карелин подчеркнул, что, несмотря на некоторые трудности и препятствия, российские спортсмены, прошедшие все необходимые проверки и требования, заслуживают право представлять страну на мировой спортивной арене.

Карелин отметил, что негативно настроенные по отношению к России люди продолжают разрабатывать враждебные идеи и ограничения, однако спортсмены, получившие лицензии, должны продолжать бороться и демонстрировать свои выдающиеся спортивные навыки.

"Убеждён, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства", — сказал Карелин в разговоре с РБК-Спорт.

Он подчеркнул, что их участие в Олимпийских играх будет мощным доказательством воли к победе и превосходства. Карелин также отметил, что российские спортсмены должны оставаться преданными и верными своей стране, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются. Он поддержал их стремление добиться успеха на Олимпийских играх и принести честь и гордость своей Родине.

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