"Шахтер" из Украины наложил штраф на игрока за лайк под публикацией о победе российской сборной

Футболист украинского "Шахтера" был оштрафован за лайк под записью о победе российской сборной

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды

Полузащитника сборной Таджикистана Хусрава Тоирова оштрафовал украинский футбольный клуб "Шахтер" за лайк под постом о победе российской команды в матче с сербами.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

На своем стадионе 21 марта сборная России разгромила команду Сербии (со счетом 4:0). Футболист поставил лайк под постом портала Sports. ru в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) о победе россиян, но позже удалил свою реакцию.

"Шахтер" заметил реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе сборной России. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату", — сообщает футбольный клуб.

В связи с событиями на Украине, в феврале 2022 года FIFA и UEFA временно исключили российские футбольные клубы, а также сборные от участия в международных соревнованиях.