Такого разгрома сербов со стороны футболистов "Спартака" не ожидал даже экс-тренер команды

Тренер Гладилин признался, что не ожидал, что "Спартак" разгромит сербов в товарищеском матче

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Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин поделился своими впечатлениями после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии, выразив удивление от разгромной победы московских футболистов под руководством Валерия Карпина.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

Гладилин отметил, что российская сборная вышла на поле сильнейшим составом, и он оценил хороший подбор замен, добавив, что они были сделаны не просто для подачи игрокам минут игры.

Однако из-за удаления сербского игрока и пропущенного мяча с пенальти, сборная Сербии практически лишилась шансов на изменение исхода матча, отмечает Газета.Ru.

Гладилин отметил, что российская команда была фаворитом этого матча, но сам он не ожидал настолько разгромной победы.

"Сербы после удаления и пропущенного с пенальти мяча почти не имели шансов переломить игру, учитывая хорошую подготовку и мотивацию сборной России. То, что фаворитом игры была сборная России — никаких сомнений, но такого разгрома я не ожидал", — сказал Гладилин.

Матч, который проходил на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, закончился со счетом 4:0 в пользу российской сборной. В этой игре голы забили Антон Миранчук, реализовавший пенальти, Максим Осипенко и Алексей Миранчук. Гол, забитый на 88-й минуте Арсеном Захаряном, был отменен из-за офсайда, однако Иван Сергеев забил четвертый гол уже в компенсированное время. Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, выступающего за московский ЦСКА.

[ПРЯМОЙ ЭФИР] Россия против Сербии | Международный товарищеский матч 2024 | Полная трансляция матча