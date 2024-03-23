Позы йоги, которые помогут сделать ваше тело более гибким и подвижным

Ключом к использованию йоги для гибкости является удержание позы в течение длительного периода времени и обеспечение последовательности вашей практики — изменения требуют времени!
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
1. Поза бабочки (Баддха конасана).
Начните с сидячего положения в удобной позе.
Согните ноги в коленях так, чтобы подошвы ступней соприкасались.
Плавно разведите колени в стороны. Позвольте коленям удобно опуститься к коврику.
Вдохните, чтобы выпрямить позвоночник. На выдохе наклонитесь вперед от бедер.
Когда вы подадитесь вперед настолько, насколько позволит ваше тело, выпрямите позвоночник и расслабьте голову.
2. Поза ребенка (Баласана).
Из положения на полу на четвереньках соедините большие пальцы ног и отведите бедра к пяткам.
Вытяните руки перед собой ладонями вниз.
По возможности касайтесь лбом коврика.
3. Поза дракона (Уттхан Пристхасана).
Начните с положения на столе, стоя на четвереньках.
Сделайте шаг правой ногой вперед между ладонями.
Совместите переднее колено с передней лодыжкой.
Подайте бедра вперед, чтобы удлинить заднюю ногу и сгибатель бедра.
Возможно, вам придется немного выдвинуть переднюю ногу вперед, чтобы колено находилось на одной линии с лодыжкой.
Позвольте вашей спине оставаться слегка округлой, а шее мягкой.
Плавно выходите из позы, прежде чем переключиться на другую сторону.
4. Поза тающего сердца (Уттана Шишосана).
Начните с положения на столе, стоя на четвереньках.
Начните медленно вытягивать руки вперед и одновременно опускать грудь к земле.
Опустите лоб к коврику.
Вытяните руки вперед настолько, насколько вам удобно, и положите ладони на коврик или блоки. Расслабьте голову и шею.
Чтобы выйти из позы, медленно отведите руки назад к туловищу и примите положение на поверхности стола.
5. Поза Сфинкса (Саламба Бхуджангасана).
Начните лежать на животе, руки по бокам.
Разведите ноги примерно на ширине бедер и упритесь ими в ступни.
Согните руки в локтях так, чтобы предплечья прижимались к коврику.
Прижмите ладони к коврику и широко разведите пальцы.
Поднимите грудь и верхнюю часть тела вверх, слегка прогибаясь назад.
Работайте над тем, чтобы верхняя часть тела оставалась расслабленной.
Расслабьте шею, пока вы мягко смотрите вниз, на свой коврик.
Чтобы выйти из позы, опустите туловище на коврик.
6. Поза наполовину бабочки (Ардха Титали Асана).
Начните с вытянутых ног перед собой.
Согните левую ногу, поставив левое колено на землю, а подошву левой ступни положите на внутреннюю поверхность правого бедра, образуя треугольник. При желании вы можете слегка согнуть колено вытянутой ноги.
Поднимите руки к небу, чтобы определить их длину.
Начните наклоняться вперед бедрами.
Потянитесь вперед и положите руки на бедро, голень, колено, лодыжку или ступню. Вы можете использовать ремень, если не можете дотянуться до конца, или использовать блоки для опоры рук. Держите спину слегка округлой.
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