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Позы йоги, которые помогут сделать ваше тело более гибким и подвижным

6 поз йоги для гибкости тела

3:22
Спорт

Ключом к использованию йоги для гибкости является удержание позы в течение длительного периода времени и обеспечение последовательности вашей практики — изменения требуют времени!

6 поз йоги для гибкости тела
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Поза бабочки (Баддха конасана).

  • Начните с сидячего положения в удобной позе.
  • Согните ноги в коленях так, чтобы подошвы ступней соприкасались.
  • Плавно разведите колени в стороны. Позвольте коленям удобно опуститься к коврику.
  • Вдохните, чтобы выпрямить позвоночник. На выдохе наклонитесь вперед от бедер.
  • Когда вы подадитесь вперед настолько, насколько позволит ваше тело, выпрямите позвоночник и расслабьте голову.

2. Поза ребенка (Баласана).

  • Из положения на полу на четвереньках соедините большие пальцы ног и отведите бедра к пяткам.
  • Вытяните руки перед собой ладонями вниз.
  • По возможности касайтесь лбом коврика.

3. Поза дракона (Уттхан Пристхасана).

  • Начните с положения на столе, стоя на четвереньках.
  • Сделайте шаг правой ногой вперед между ладонями.
  • Совместите переднее колено с передней лодыжкой.
  • Подайте бедра вперед, чтобы удлинить заднюю ногу и сгибатель бедра.
  • Возможно, вам придется немного выдвинуть переднюю ногу вперед, чтобы колено находилось на одной линии с лодыжкой.
  • Позвольте вашей спине оставаться слегка округлой, а шее мягкой.
  • Плавно выходите из позы, прежде чем переключиться на другую сторону.

4. Поза тающего сердца (Уттана Шишосана).

  • Начните с положения на столе, стоя на четвереньках.
  • Начните медленно вытягивать руки вперед и одновременно опускать грудь к земле.
  • Опустите лоб к коврику.
  • Вытяните руки вперед настолько, насколько вам удобно, и положите ладони на коврик или блоки. Расслабьте голову и шею.
  • Чтобы выйти из позы, медленно отведите руки назад к туловищу и примите положение на поверхности стола.

5. Поза Сфинкса (Саламба Бхуджангасана).

  • Начните лежать на животе, руки по бокам.
  • Разведите ноги примерно на ширине бедер и упритесь ими в ступни.
  • Согните руки в локтях так, чтобы предплечья прижимались к коврику.
  • Прижмите ладони к коврику и широко разведите пальцы.
  • Поднимите грудь и верхнюю часть тела вверх, слегка прогибаясь назад.
  • Работайте над тем, чтобы верхняя часть тела оставалась расслабленной.
  • Расслабьте шею, пока вы мягко смотрите вниз, на свой коврик.
  • Чтобы выйти из позы, опустите туловище на коврик.

6. Поза наполовину бабочки (Ардха Титали Асана).

  • Начните с вытянутых ног перед собой.
  • Согните левую ногу, поставив левое колено на землю, а подошву левой ступни положите на внутреннюю поверхность правого бедра, образуя треугольник. При желании вы можете слегка согнуть колено вытянутой ноги.
  • Поднимите руки к небу, чтобы определить их длину.
  • Начните наклоняться вперед бедрами.
  • Потянитесь вперед и положите руки на бедро, голень, колено, лодыжку или ступню. Вы можете использовать ремень, если не можете дотянуться до конца, или использовать блоки для опоры рук. Держите спину слегка округлой.
  • Чтобы выйти из этой позы, выпрямите спину.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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