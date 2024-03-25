Тренер Дрогина: планка с поворотом — эффективное упражнение для корпуса и не только

Тренер Светлана Дрогина рассказала о пользе упражнения планки с поворотом

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Тренер Светлана Дрогина рассказала о преимуществах упражнения планки с поворотом.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Это, по словам спортивного инструктора, комплексное упражнение, которое задействует множество групп мышц. Оно развивает пресс, особенно прямую и поперечную мышцы живота, а также обеспечивает нагрузку на косые мышцы.

Также планка с поворотом тренирует плечевые и спинные мускулы, мышцы тазобедренного сустава, ягодичные и переднюю поверхность бедра. Она одновременно воздействует на всё тело: от плечевого пояса до ног.

"Примите положение планки на прямых руках, кисти под плечами, ноги стоят на носках. Можно делать из планки на локтях. Тело — прямая линия от головы до пяток, корпус напряжён. Из выбранного положения на вдохе оторвите правую руку от пола, вытяните её в сторону. Начните поворачивать корпус вправо, пока правая рука не станет перпендикулярна полу и не окажется на одной линии с левым плечом. В этой точке корпус и ноги также образуют прямую линию. Поверните корпус в исходное положение. Выполните нужное количество повторений сначала на одну сторону, а потом — на другую", — объяснила тренер.

Она посоветовала сначала делать 5-10 раз, позднее их увеличивать.