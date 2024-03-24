Фитнес-инструктор Юрий Королев: контрастный душ после тренировки помогает быстрее восстановиться

Фитнес-тренер Юрий Королев сказал, что контрастный душ после спортивных занятий способствует быстрому восстановлению.
По его словам, холодная вода сужает кровеносные сосуды у поверхности кожи, это уменьшает отек и воспаление в мышцах. Кроме того, контрастный душ способствует выводу молочной кислоты. Теплая вода расширяет сосуды, тем самым свежая кровь доставляет питательные вещества и кислород тканям.
Для больше пользы Королев рекомендует начинать с теплого душа, затем переключать на прохладную воду.
"Постепенно повышайте температуру воды. Затем понижайте до холодной. Время воздействия каждой из температур — 30 секунд", — пишет портал "СЭ" со ссылкой на слова тренера.
Добавим, что контрастный душ помогает взбодриться и активизирует нервную систему.
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