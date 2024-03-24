Фитнес-инструктор Юрий Королев: контрастный душ после тренировки помогает быстрее восстановиться

Тренер Королев рассказал о пользе контрастного душа после спортивных занятий

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Юрий Королев сказал, что контрастный душ после спортивных занятий способствует быстрому восстановлению.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, холодная вода сужает кровеносные сосуды у поверхности кожи, это уменьшает отек и воспаление в мышцах. Кроме того, контрастный душ способствует выводу молочной кислоты. Теплая вода расширяет сосуды, тем самым свежая кровь доставляет питательные вещества и кислород тканям.

Для больше пользы Королев рекомендует начинать с теплого душа, затем переключать на прохладную воду.

"Постепенно повышайте температуру воды. Затем понижайте до холодной. Время воздействия каждой из температур — 30 секунд", — пишет портал "СЭ" со ссылкой на слова тренера.

Добавим, что контрастный душ помогает взбодриться и активизирует нервную систему.