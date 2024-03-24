Что такое вакуум живота: для чего нужно это упражнение и сколько раз в неделю следует его выполнять

Фитнес-тренер Светлана Бутова: вакуум живота нужно делать 2-3 раза в неделю

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Тренер по фитнесу Светлана Бутова порекомендовала делать упражнение — вакуум живота 2-3 раза в неделю. Она посоветовала выполнять упражнение на голодный желудок. Например, с утра.

Фото: freepik.com

"Со временем можно увеличивать как длительность, так и количество подходов. Нужно обращать внимание на самочувствие во время упражнения и после него", — пишет "СЭ", ссылаясь на слова Бутовой.

Добавим, что вакуум живота тренирует мышцы "корсета" тела. Упражнение эффективно для прямой и поперечной мышц живота. Однако нужно уточнить у врача, нет ли у вас проивопоказаний к этому упражнению.