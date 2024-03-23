Правильный сон, приятель и будильник подальше: как утром легко встать и умчаться на пробежку

Есть так много веских причин для утренней пробежки. Это отличный способ проснуться и наблюдать, как мир просыпается вместе с тобой. Она не только дает вам большой заряд энергии, но и позволяет почувствовать, что вы чего-то достигли еще до начала дня. Возможно, вы даже обнаружите, что утренняя пробежка лучше вписывается в ваш распорядок дня, особенно если готовитесь к забегу.
Это не означает, что утренний бег может легко войти в привычку, особенно если вы не жаворонок. Но есть способы облегчить вам рутину, и способы, которые вам могут даже понравиться.
Разложите ее рядом с кроватью, чтобы утром быть готовыми к выходу. Еще один совет — надевайте шапочку для бега, даже если вы обычно ее не носите. Это решит проблему с укладкой волос.
Если вам трудно вставать, поставьте будильник в другом конце комнаты, чтобы вам приходилось вставать с кровати, чтобы выключить его.
Если вы активно готовитесь к забегу и следуете расписанию тренировок, отказаться от утренней пробежки сложнее. Это потому, что у вас есть поставленная цель, которую вы хотите достичь. И ради нее вам придется придерживаться программы.
Если вы еще не полностью настроились на утреннюю пробежку, худшее, что вы можете сделать, — это бегать один и тот же курс утро за утром. Это может только усилить скуку, которую вы и так чувствуете. Чтобы все перемешать, спланируйте свою утреннюю пробежку накануне вечером, определив, как далеко и как долго вы будете бегать.
Найти партнера по бегу здорово, потому что это обязывает вас придерживаться программы. Если вы обычно бегаете в одиночку, попробуйте пригласить друга или члена семьи присоединиться к вам, даже чередуя дни с разными партнерами.
Вы также можете взять с собой спортивный напиток, богатый электролитами, чтобы потягивать его на маршруте. Общее правило — выпивать 1-2 литра жидкости на каждые 1,5 км.
Важно спланировать, какое защитное снаряжение для бега вам понадобится во время утренних пробежек, особенно в летнее время, когда солнце встает поздно. Чтобы вас было хорошо видно водителям, носите светоотражающую одежду, способную отражать свет фар приближающихся автомобилей. К ним относятся куртки, жилеты, головные уборы и даже кроссовки.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.