Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ACS: новое уравнение позволит создавать снег и лед, тратя минимум энергии
Составлен топ собак, подходящих для хрупкой девушки
РСТ: Россия может конкурировать с Турцией в плане туризма
Американские учёные придумали таблетку, заменяющую спортзал
Можно ли найти у себя скулы, если лицо круглое, появляются ли отеки из-за филлеров и еще 6 неочевидных вопросов косметологу
Россиянам рассказали, почему собак считают самыми верными друзьями
Плавленый домашний сыр: готовится буквально за 10 минут
При дефиците витамина Д стоит употреблять жирную рыбу
Рассказываем что делать, если пожелтели перья лука
Правильный сон, приятель и будильник подальше: как утром легко встать и умчаться на пробежку

Советы, как легче вставать по утрам и совершать пробежку

3:18
Спорт

Есть так много веских причин для утренней пробежки. Это отличный способ проснуться и наблюдать, как мир просыпается вместе с тобой. Она не только дает вам большой заряд энергии, но и позволяет почувствовать, что вы чего-то достигли еще до начала дня. Возможно, вы даже обнаружите, что утренняя пробежка лучше вписывается в ваш распорядок дня, особенно если готовитесь к забегу.

Советы, как легче вставать по утрам и совершать пробежку
Фото: Email by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Это не означает, что утренний бег может легко войти в привычку, особенно если вы не жаворонок. Но есть способы облегчить вам рутину, и способы, которые вам могут даже понравиться.

1. Приучите себя к правильному сну

  • Избегайте употребления кофеина или алкоголя за три часа до сна.
  • Не дремайте в полдень.
  • Займитесь перед сном рутиной, которая поможет вам расслабиться, например примите теплую ванну, медитируйте или послушайте успокаивающую музыку.
  • Планируйте ложиться спать в одно и то же время каждую ночь.
  • Обустройте тихую и комфортную спальню.
  • Перестаньте смотреть телевизор, читать или пользоваться электронными устройствами за час до сна.

2. Разложите свою одежду

Разложите ее рядом с кроватью, чтобы утром быть готовыми к выходу. Еще один совет — надевайте шапочку для бега, даже если вы обычно ее не носите. Это решит проблему с укладкой волос.

3. Поставьте будильник подальше от себя

Если вам трудно вставать, поставьте будильник в другом конце комнаты, чтобы вам приходилось вставать с кровати, чтобы выключить его.

4. Стимулируйте себя

Если вы активно готовитесь к забегу и следуете расписанию тренировок, отказаться от утренней пробежки сложнее. Это потому, что у вас есть поставленная цель, которую вы хотите достичь. И ради нее вам придется придерживаться программы.

5. Планируйте (и регулярно меняйте) маршрут

Если вы еще не полностью настроились на утреннюю пробежку, худшее, что вы можете сделать, — это бегать один и тот же курс утро за утром. Это может только усилить скуку, которую вы и так чувствуете. Чтобы все перемешать, спланируйте свою утреннюю пробежку накануне вечером, определив, как далеко и как долго вы будете бегать.

6. Найдите себе приятеля по бегу

Найти партнера по бегу здорово, потому что это обязывает вас придерживаться программы. Если вы обычно бегаете в одиночку, попробуйте пригласить друга или члена семьи присоединиться к вам, даже чередуя дни с разными партнерами.

7. Поддерживайте уровень жидкости в теле

Вы также можете взять с собой спортивный напиток, богатый электролитами, чтобы потягивать его на маршруте. Общее правило — выпивать 1-2 литра жидкости на каждые 1,5 км.

8. Носите светоотражающую одежду

Важно спланировать, какое защитное снаряжение для бега вам понадобится во время утренних пробежек, особенно в летнее время, когда солнце встает поздно. Чтобы вас было хорошо видно водителям, носите светоотражающую одежду, способную отражать свет фар приближающихся автомобилей. К ним относятся куртки, жилеты, головные уборы и даже кроссовки.

Как заставить себя вставать по утрам на пробежку? Мотивация на утреннюю пробежку!
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями

Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.

Зачем опрыскивать сад белизной?
Где нельзя сажать огурцы
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper начали сыпаться с неба Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Президент Сербии сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах
Теракт в Крокус-Сити Холле: есть погибшие и раненые
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Последние материалы
Плавленый домашний сыр: готовится буквально за 10 минут
При дефиците витамина Д стоит употреблять жирную рыбу
Рассказываем что делать, если пожелтели перья лука
Дарья Грацевич напишет сценарий для экранизации популярной книги "К себе нежно"
Тренинг по отжиманиям от пола: неделя 1-я, упражнение на субботу и воскресенье
Стюардесса рассказала об опасности откидных кресел и столиков в самолете
Горчичный маринад для курицы: мёд и специи придают ему изысканность
Ученые назвали очевидную опасность "диеты голодания"
Хильт: шоколад, орехи и сухофрукты защитят весной от авитаминоза
Что можно посадить рядом с перцем в теплице?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников