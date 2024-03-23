Правильный сон, приятель и будильник подальше: как утром легко встать и умчаться на пробежку

Советы, как легче вставать по утрам и совершать пробежку

3:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Есть так много веских причин для утренней пробежки. Это отличный способ проснуться и наблюдать, как мир просыпается вместе с тобой. Она не только дает вам большой заряд энергии, но и позволяет почувствовать, что вы чего-то достигли еще до начала дня. Возможно, вы даже обнаружите, что утренняя пробежка лучше вписывается в ваш распорядок дня, особенно если готовитесь к забегу.

Фото: Email by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Это не означает, что утренний бег может легко войти в привычку, особенно если вы не жаворонок. Но есть способы облегчить вам рутину, и способы, которые вам могут даже понравиться.

1. Приучите себя к правильному сну

Избегайте употребления кофеина или алкоголя за три часа до сна.

Не дремайте в полдень.

Займитесь перед сном рутиной, которая поможет вам расслабиться, например примите теплую ванну, медитируйте или послушайте успокаивающую музыку.

Планируйте ложиться спать в одно и то же время каждую ночь.

Обустройте тихую и комфортную спальню.

Перестаньте смотреть телевизор, читать или пользоваться электронными устройствами за час до сна.

2. Разложите свою одежду

Разложите ее рядом с кроватью, чтобы утром быть готовыми к выходу. Еще один совет — надевайте шапочку для бега, даже если вы обычно ее не носите. Это решит проблему с укладкой волос.

3. Поставьте будильник подальше от себя

Если вам трудно вставать, поставьте будильник в другом конце комнаты, чтобы вам приходилось вставать с кровати, чтобы выключить его.

4. Стимулируйте себя

Если вы активно готовитесь к забегу и следуете расписанию тренировок, отказаться от утренней пробежки сложнее. Это потому, что у вас есть поставленная цель, которую вы хотите достичь. И ради нее вам придется придерживаться программы.

5. Планируйте (и регулярно меняйте) маршрут

Если вы еще не полностью настроились на утреннюю пробежку, худшее, что вы можете сделать, — это бегать один и тот же курс утро за утром. Это может только усилить скуку, которую вы и так чувствуете. Чтобы все перемешать, спланируйте свою утреннюю пробежку накануне вечером, определив, как далеко и как долго вы будете бегать.

6. Найдите себе приятеля по бегу

Найти партнера по бегу здорово, потому что это обязывает вас придерживаться программы. Если вы обычно бегаете в одиночку, попробуйте пригласить друга или члена семьи присоединиться к вам, даже чередуя дни с разными партнерами.

7. Поддерживайте уровень жидкости в теле

Вы также можете взять с собой спортивный напиток, богатый электролитами, чтобы потягивать его на маршруте. Общее правило — выпивать 1-2 литра жидкости на каждые 1,5 км.

8. Носите светоотражающую одежду

Важно спланировать, какое защитное снаряжение для бега вам понадобится во время утренних пробежек, особенно в летнее время, когда солнце встает поздно. Чтобы вас было хорошо видно водителям, носите светоотражающую одежду, способную отражать свет фар приближающихся автомобилей. К ним относятся куртки, жилеты, головные уборы и даже кроссовки.