Сон будет плохим, если выполнять физические упражнения слишком поздно вечером

Сомнолог Дмитрий Дуйкин рассказал, какие тренировки могут плохо сказаться на сне

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-сомнолог Дмитрий Дуйкин заявил, что после поздних тренировок сон человека может стать хуже. Дело в том, что если поздно вечером тренироваться, организм перегревается. Это может плохо повлиять на сон.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Обычно на сон человека настраивает гормон мелатонин, он начинает вырабатываться с 20.00. Мелатонин замедляет сердцебиение, снижает частоту дыхания и температуру тела. Поздние спортивные занятия могут этому помешать.

Дуйкин порекомендовал перед сном не делать слишком активные тренировки. Портал "СЭ" пишет, что такие занятия увеличивают время засыпания почти на 15 минут.