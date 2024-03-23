Сон будет плохим, если выполнять физические упражнения слишком поздно вечером

Врач-сомнолог Дмитрий Дуйкин заявил, что после поздних тренировок сон человека может стать хуже. Дело в том, что если поздно вечером тренироваться, организм перегревается. Это может плохо повлиять на сон.
Обычно на сон человека настраивает гормон мелатонин, он начинает вырабатываться с 20.00. Мелатонин замедляет сердцебиение, снижает частоту дыхания и температуру тела. Поздние спортивные занятия могут этому помешать.
Дуйкин порекомендовал перед сном не делать слишком активные тренировки. Портал "СЭ" пишет, что такие занятия увеличивают время засыпания почти на 15 минут.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.