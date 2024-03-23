Тренер Соболь: упражнения на плечи, бицепс и трицепс помогут сделать руки такими же красивыми, как у певицы Майли Сайрус

Тренер Елена Соболь рассказала об упражнениях на плечи, бицепс и трицепс для подтянутых рук

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Тренер по фитнесу Елена Соболь перечислила три упражнения, для того, чтобы иметь такте же красивые и подтянутые руки, как у певицы Майли Сайрус.

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Тренер уточнила, что для этого потребуется время.

"Возьмите гантели или бутылки с водой. Встаньте перед зеркалом и поднимайте вытянутые руки в стороны, не раскачивайтесь, делайте движения плавно и только руками. Вы должны чувствовать плечи. Сделать нужно три круга по 15 раз", — слова Соболь передает портал "СЭ".

Второе упражнение будет на бицепсы.

"Встаньте, зафиксируйте руки с гантелями вдоль тела и начните сгибать в локтях руки, поворачивая запястье к плечам. По 12 раз нужно сделать три подхода", — уточнила тренер.

Заключительно упражнение задействует трицепс.

"Возьмите одну гантель в две руки и зафиксируйте локти в одном положении. Заведите гантель за голову и поднимайте руки вверх так, чтобы она оказалась над головой. Сделайте три подхода по 15 раз", — завершила Соболь.

Мини-тренировку проводить достаточно три раза в неделю. Если же появится дискомфорт или боль, занятия стоит прекратить.