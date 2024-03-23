Тренер Соболь: упражнения на плечи, бицепс и трицепс помогут сделать руки такими же красивыми, как у певицы Майли Сайрус

Тренер по фитнесу Елена Соболь перечислила три упражнения, для того, чтобы иметь такте же красивые и подтянутые руки, как у певицы Майли Сайрус.
Тренер уточнила, что для этого потребуется время.
"Возьмите гантели или бутылки с водой. Встаньте перед зеркалом и поднимайте вытянутые руки в стороны, не раскачивайтесь, делайте движения плавно и только руками. Вы должны чувствовать плечи. Сделать нужно три круга по 15 раз", — слова Соболь передает портал "СЭ".
Второе упражнение будет на бицепсы.
"Встаньте, зафиксируйте руки с гантелями вдоль тела и начните сгибать в локтях руки, поворачивая запястье к плечам. По 12 раз нужно сделать три подхода", — уточнила тренер.
Заключительно упражнение задействует трицепс.
"Возьмите одну гантель в две руки и зафиксируйте локти в одном положении. Заведите гантель за голову и поднимайте руки вверх так, чтобы она оказалась над головой. Сделайте три подхода по 15 раз", — завершила Соболь.
Мини-тренировку проводить достаточно три раза в неделю. Если же появится дискомфорт или боль, занятия стоит прекратить.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.